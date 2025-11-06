獨家／外牆裂、屋內漏水！住戶控「公共空間」管委會不處理？

北市長春路的大樓有高層樓住戶指控頂樓排水阻塞，下周恐怕又有颱風，就怕漏水情況會更嚴重。（圖／東森新聞）





北市長春路的大樓，有高層樓住戶指控頂樓排水阻塞，經常滲水，如今下周恐怕又有颱風，就怕漏水情況會更嚴重。住戶更不滿，明明是法定公共空間，每月都有付管理費和頂樓冷氣機空間的租金，管委會卻不處理。管委會則澄清，沒說頂樓非管轄範圍，但前屋主弄壞房屋結構，地板出現大洞，要求他們應該要恢復原狀。

不具名住戶：「我都修繕過了，可是還是只要一下雨就會漏水。」

天花板、左右兩側牆壁有一條條明顯水痕還有壁癌，這裡是台北中山某大樓的11樓。不具名住戶指控，當年在這買了兩戶，賣掉後現任住戶反映，實在住不下去 。

不具名住戶：「他就說因為他們前屋主有破壞什麼樓層，所以他們就開會決議，11樓的部分還有頂樓不歸管委會管理。」

住戶指控，這裡是法定公用空間，管委會卻不管，更不滿每個月大樓管理費加12樓頂樓冷氣機，租金要1000多塊，頂樓還經常淹水。住戶指控每碰到下雨常常就會淹水，但管委會卻置之不理，所以他們只好自掏腰包做防水工程，前前後後就花了40幾萬。

《EBC東森新聞》實際查訪，側邊外牆同樣嚴重龜裂，住戶聲稱，一格格白色正方形處都是自己花錢修補。不過實際求證管委會，表示頂樓地板有兩個大洞是前屋主弄壞的，更澄清沒有說頂樓不是管轄範圍，只是希望他們恢復原狀。

管委會：「這個是11樓他們把辦公室改成套房的時候，先前屋主做的破壞，管委會先前就有告知，你們應該把我們所有權人共有的屋頂地板恢復原狀，還要找結構技師來鑑定。」

建管處：「這類的爭議，依公寓大廈管理條例，目前並沒有相關的法則，住戶或管理委員會可以去申請調解。」

管委會跟住戶雙方各執一詞 ，建管處回應，若真的調解不成，最好只好走司法途徑解決糾紛。

