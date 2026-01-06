獨家／「外送員專法」三讀通過！每筆訂單報酬「不得低於45元」

民眾擔心，未來相關成本是否會轉嫁給消費者。（示意圖／東森新聞）





立法院今（6日）三讀通過外送員專法，明定時薪報酬，每單不得低於最低工資時薪的1.25倍，且每單不得低於45元，引發民眾擔心，未來相關成本是否會轉嫁給消費者。甚至也有外送員透露，現在熱門時段大多一單都賺45元以上，未來平台是否為了平衡成本，反而讓實際收入變少。

以目前外送平台計算方式來看，車程5分鐘的店家，服務費25元；車程15分鐘，服務費則是65元。若未來必須符合相關規定，民眾擔心整體服務價格恐怕都會調漲。

民眾：「如果調漲的話，對我們來說也是一種負擔，因為太貴了，我走去買或是騎車去買，就可以省下可能六、七十塊的額外花費。消費者如果真的需要，當然還是會叫啊。」

外送費上漲，部分小資族卻步，乾脆自己出門買；外送員則透露，目前尖峰時段大多一單已經賺超過45元，但冷門時段卻不一定有，反而擔心業者為了達標挖東牆補西牆，甚至只要每單45元就好，而拉低整體薪資，導致賺得比以前還少。

外送員：「45元一單還是太低了，之前在跑的時候，一單至少60元起跳，一個小時要跑到245元，要6張單子有點拼，那如果沒有跑到245元，平台要再給我錢嗎？平台如果支撐不了，退台灣、退市場，沒工作的人一堆，賺得會更少。」

對此，外送平台UberEats表示，儘管專法可能會對店家與消費者產生影響，但尊重法律；Foodpanda則表示，將陸續啟動各項營運模擬，持續與各方溝通因應變動。兩大業者都未明說是否會漲價，或專法是否衝擊營運、影響獲利，恐怕仍須視實際上路後，外送員是否獲利、消費者荷包是否縮水而定。

