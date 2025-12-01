獨家／夏天倫高調交纏新歡雙人健身！斷名媛大S放閃33歲「空姐張榕容」

夏天倫與新歡空姐女友Sally常在社群放閃。翻攝自_sallyhuang 、hsia_alan IG

「夜店大亨」夏天倫上週才針對財務問題，開記者會指控前妻，不料昨（30）日晚間6點多在北市民生東路大樓地下停車場遭兩名男子持利器攻擊，事發時他與新歡女友剛打完高爾夫球，左手臂遭割出15公分刀傷、右手臂與眼部腫脹，女友則是眼部受傷，讓43歲夏天倫萬分心疼。夏天倫常在IG高調與女友曬恩愛，爆料指出，他新歡Sally（黃思喬）來頭不小，不僅是空姐，長相酷似張榕容的她追求者眾、對象非富即貴，念書時就是實踐大學的校花、PTT表特版正妹。

夏天倫昨日在北市停車場遭砍傷後，引發外界諸多揣測，與夏天倫離婚5年的前妻黃廉盈首次回應強調兩人早已無任何關係，呼籲外界不要將事件與她做不實連結。回顧夏天倫與黃廉盈的離婚官司糾紛，起因是去年8月，夏天倫在 Threads 展開「30天爆料馬拉松」，接連指控前妻黃廉盈「偷女兒紅包」、「長期不回家」，甚至以諧音「連淫」影射對方，聲稱她「已婚媽媽在外面亂搞」、「拿家用錢去做縮陰與隆乳手術」等言論。黃廉盈認為遭惡意抹黑因而提告，在名人圈內鬧得人盡皆知。

夏天倫（左）與「名媛界大S」黃廉盈（右）4年前離婚仍是非牽扯不斷。翻攝自《鏡週刊》

不過，夏天倫身為北市夜店大亨，官司、婚姻雖失利，情場卻得意。今年8月，他與33歲的Sally Huang公開認愛，除了一同造訪號稱「台北最貴日式料理」的足立壽司，該店常客還包括關穎、林牧潔、楊欣等名媛。

近期，夏天倫除了與Sally更在IG上頻頻放閃，包括到日本旅遊時一路牽手、親吻，沉浸在熱戀氛圍中，其中一支雙人健身的影片堪稱一絕，夏天倫要將手臂伸進Sally雙腿讓其夾緊，再運用女方腿力將其全身如舉重般抬起，高難度動作連臉友都嘖嘖稱奇。這次被黑衣人埋伏襲擊，夏天倫與Sally也是才一起打完高爾夫球，顯見兩人正處蜜戀期黏TT。

據悉，Sally曾是新加坡航空空姐，後轉至星宇航空任職，也有模特兒經歷，並與潘瑋柏的空姐妻子Luna、以及同樣出身空姐的星光二班成員林佩瑤是閨密。她往來多為富家子弟，平日愛在社群分享高檔餐廳美食與瑜伽生活，與同樣熱愛美食和健身的夏天倫一拍即合。

Sally（前）與夏天倫（後）近來時常在社群上放閃。翻攝自_sallyhuang IG

Sally（中）與潘瑋柏（右二）及其妻子Luna（右三）熟識。翻攝自_sallyhuang IG

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



