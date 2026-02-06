獨家／夜排卡位！動漫祭人龍繞圈排 粉絲砸錢Cosplay

動漫祭熱血登場，上百名粉絲凌晨就來排隊。（圖／東森新聞）





動漫祭熱血登場，上百名粉絲凌晨就來排隊，「徹夜卡位」只為了搶進場朝聖！但現場人擠人，不只粉絲抱怨場地太小，更要小心場邊陷阱。現場有培訓機構專盯學生，假借填資料行銷，讓單純的漫展蒙上陰影。想朝聖拿好康，小心別成了業者的待宰羔羊！

出動板凳露營椅，睡在戶外場地，排隊人龍繞了好幾圈，還有動漫迷很應景cosplay到場。

圓山花博動漫祭開跑，上百名粉絲帶著板凳、露營椅，凌晨就來卡位，只為了在上午10點半一到，可以趕快進到展場朝聖，但實際逛下來，就有粉絲無奈每一年都很擠，認為場地應該再大一點外，我們也發現有培訓機構，專門鎖定學生「填資料」。

民眾：「扮演一個吸血鬼，就是喜歡這個角色，然後想要還原看看，我整身加起來差不多花1500元。」

排隊人潮真的是非常地多，而且放眼望去，真的是看不到盡頭，尤其很多民眾，在昨天（2/5）晚上就來排隊卡位。

工作人員：「321請勿奔跑。」

上午10點半一到，人潮立刻湧進展場，圓山開拓動漫祭6日登場，小小走道瞬間擠滿人潮，大批粉絲鎖定攤位開始掃貨。

民眾：「買了袋子還有一些筆記本，逛起來有一點擠，背包揹前面啊，年年都有很擠的狀況啊，場地太小的問題，然後攤商太多了，能換場地是最好啊。」

靠近熱門攤位，排隊人龍一路延伸，走道空間被大幅壓縮，狹窄動線中人潮摩肩擦踵，花博動漫祭近千個攤位，堪稱創作者的天堂，但看準人潮眾多，又正逢寒假，有培訓機構工作人員，甚至採取包圍戰術，鎖定大學生來填資料。

工作人員：「那不然我們兩個，選一張寫就好。」

就有粉絲在網路示警，看到赫綵或是巨匠，請立刻轉身離開，一旦留下個資，就算過了好幾年，還會持續接到電話推銷，即便封鎖號碼，對方還會換隻打。

巨匠員工：「一樣還是要達成KPI，那不會強制推銷，我們兩個只是小新人而已。」

眼看動漫商機龐大，粉絲朝聖逛展前，也要多一分警覺。

