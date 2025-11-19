獨家／夢幻男團機場引爆動！華航首見「全空少航班」組員親吐幕後挑戰

記者李育道／台北報導

華航首次出現全男性空服員的班組配置。（圖／當班組員提供）

中華航空在11月13日CI012台北飛紐約、返程11月18日的航班上，罕見出現「全男性空服員」陣容。15名客艙組員一字排開、步伐整齊，走在桃園機場時吸引旅客側目，也在社群掀起熱議，被形容像「夢幻男團航班」。這也是華航首次出現全男性空服員的班組配置。

經工會多年爭取，華航近年正式取消男性名額上限，讓選班制度回到「不分性別」的公平原則。（圖／當班組員提供）

當班組員向《三立新聞網》分享，過去男性空服員在每個航班都有固定名額限制，依機型不同而有所調整。經工會多年爭取，華航近年正式取消男性名額上限，讓選班制度回到「不分性別」的公平原則。他們強調，這次並非由公司刻意安排，而是利用10月初開放的11月選班制度，透過公平排序競爭，自行成功湊成全男班底。他們也提到，過程中還要承受待命抓飛、颱風異動或有人臨時「卡班」等風險，「只要有一位被換掉，整團就會瓦解」。

面對少數網友質疑「全男生反而是性別歧視」，組員則向本網澄清這是誤解。他們表示「以前是規定『男性名額不能比女性多』，現在則是不分性別、公平選班。全男性組員能成行，正是性別平權制度落實的結果。」他們希望外界理解，專業訓練與執勤標準才是旅客選擇航空公司的理由，而不是空服員的性別。

組員表示全男性組員能成行，正是性別平權制度落實的結果，希望外界理解，專業訓練與執勤標準才是旅客選擇航空公司的理由，而不是空服員的性別。（圖／當班組員提供）

組員也回憶，其實早在2023年11月，他們就曾以「6位男組員＋2位男座艙長」形式執勤過往返航班。當時許多台灣旅客第一次看到這麼多空少，大多感到新鮮又興奮，有乘客笑說「搭到這樣的航班多好啊！」這次首見的「全空少航班」則獲得更多正向迴響，旅客普遍反映完全沒有因性別而影響服務品質，甚至有人在飛機上立刻購買網路，當下就寫下讚揚信件給組員加油鼓勵。

組員也分享布條上一伍，就是777機型15名客艙組員一個隊伍的雙關語。（圖／當班組員提供）

針對外界好奇是否會再次重現「全男性空服員」航班，組員表示，因為制度核心是「平等」，他們不希望公司刻意遴選或指定某一班組成全男性，否則會違背當初推動平等的意義。但在公平申請與自由換班機制下，未來確實有可能再度自然形成。「旅客或許也會在某些班次，看到男性組員多於女性組員的狀況，這都是正常且合理的。」

組員也分享，他們知道有旅客默默幫忙拍照紀錄，但因大家都很尊重空服員執勤，沒有遇到不當要求或直接邀拍的情況。「旅客回饋說，他們來搭飛機是相信華航的專業，而不是空服員的性別差異。」這正是組員們想傳遞的理念，希望各行各業都能逐步破除性別刻板印象，把焦點放回專業、訓練與服務品質上。

