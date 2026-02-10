獨家／大全聯的櫻桃竟有細菌、黴菌！食藥署：會請北市衛生局調查

記者施春美／台北報導

市場近來常見櫻桃蹤影，但有民眾表示，8日在賣場大全聯購買智利櫻桃，當晚品嚐竟有苦味，讓她相當驚恐。醫師楊振昌表示，櫻桃有苦味應是過熟或保存不當所致，恐是有細菌、黴菌滋生！對此，衛福部食藥署表示，將請北市衛生局查察大全聯販售的商品有無變質腐敗。

有民眾表示，在2月8日於大全聯內湖店購買一盒智利櫻桃，900克售價599元，當晚回家洗淨後吃了一顆，「味道不甜偏酸，但後來覺得非常苦，即使已吞入，口中苦味仍持續不散。」其中，一名家人甚至吃了大量此批智利櫻桃，讓她非常憂心有無健康疑慮。

櫻桃若有苦味 醫師：恐已有細菌、黴菌滋生！別再吃

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，接受《三立新聞網》採訪時表示，櫻桃理應依其成熟度不同，而有酸、甜味之別，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」

楊振昌說明，由於智利櫻桃多採海運，有苦味是來自長時間運輸導致的不新鮮、變質，可能是水果已過熟或保存不當所致，已有細菌、黴菌滋生；另外，苦味也可能來自果肉內部的腐爛，使得櫻桃帶有苦味。

大全聯：民眾若買到有疑慮商品 可辦理退換貨

對此，大全聯表示，其智利櫻桃是在門市採5公斤原裝進行分裝作業，分裝過程由人工逐一檢視果實外觀，剔除裂果等不良果，確保品質穩定。商品上架後於門市販售1~2天，以維持新鮮度與品質。若民眾買到有疑慮的商品，可持原發票及原商品至原購買門市，該公司將協助辦理退換貨或退費，保障消費者權益。

食藥署今接受《三立新聞網》採訪時表示，針對民眾反映之事，食藥署將移請北市衛生局查察，該款智利櫻桃是否有變質腐敗之情事，並針對販賣場所是否依《食品良好衛生規範準則》進行稽查，若查獲不符規定則依法處辦。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季、新鮮蔬果外，若發現變質、腐敗的情形，即丟棄不要食用。另清洗蔬果時，建議以流動清水先浸泡再沖洗後，再食用。

