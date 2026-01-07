獨家／大坑9號步道全武行 男攔車開嗆互毆 只為厚紙板

攤販攔車開嗆，雙方從吵架變全武行。（圖／東森新聞）





台中大坑9號步道，無論平假日都有許多民眾來健身運動，沿路有許多攤販，還能順便採買農產品，但住山上的住戶很困擾，覺得回家的路被擋住。今（7）日下午1點多，住戶開著進口車要回家，疑似不小心輾到攤販的紙板，攤販攔車開嗆，雙方從吵架變全武行，路過民眾都傻眼。

開車駕駛林姓男子vs.攤販何姓男子：「你怎麼過來啦？車沒有動，車沒有動，（我喝酒關你什麼事，你是在XX喔）。」

兩名男子情緒激動，你一言我一語場面火爆。開車駕駛林姓男子vs.攤販何姓男子：「沒有什麼好說啦，從頭到尾停多久了，停多久？（車有沒有動啦），你再喝啊，（你又給我推），我推你又怎樣，水啦。」

男子被推正好被錄下，開心叫好有證據，兩人就在人來人往的大坑步道大吵。攤販何姓男子：「他過來開到，壓到別人的東西，我好心敲他的車窗，下來就說我敲太大力，給我打，我只是把他抓著而已，頭給我打3下。」

警察來了，雙方還在隔空對嗆。開車駕駛林姓男子：「我也有被他打啊，我也有傷啊對不對，他先動手啊。」

雙方各說各話，都堅稱是對方先動手。目擊民眾：「兩個人下來理論，兩個越講越激動，然後就打起來了，然後我不知道誰先打的，我過去看的時候，賣菜那個已經被壓在地上打了。」

事情就發生在今天下午1點多，台中大坑9號步道，目擊民眾說，54歲的林姓男子開進口車，經過大坑步道要回家，不小心壓到51歲的何姓攤商鋪在地上的厚紙板。攤商敲車窗示意駕駛，駕駛卻不滿下車理論，雙方從吵架變打架互毆。

開車駕駛林姓男子：「這邊本來就不可以擺攤，大家為了要生計，沒辦法大家相互，但是這條是產業道路，你懂意思嗎？是產業道路，不是他現在為所欲為。」

第五分局東山副所長李偉琁：「本分局後續將依違反社會秩序維護法裁處。」

當地住戶跟攤販，為了一塊紙板大打出手，大坑步道上演全武行，離譜行徑全被直擊，就算兩人吵完打完就算了，不想提告，但當街打架破壞秩序，警方仍將依社維法開罰。

