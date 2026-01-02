獨家／大學廁所驚「黑衣男」偷拍！學生追到圖書館 全網炸鍋憂校安漏洞

實習記者藍子瑄／台北報導

近日一名網友在Threads發文表示，自己在東吳大學雙溪校區男廁遭偷拍。（圖／網友提供）

校園公共空間的安全問題又現疑慮。近日一名大學生在Threads發文表示，自己在校內男廁遭偷拍，調閱監視器畫面後，原以為案件會因未能當場攔下對方而不了了之，沒想到卻意外在校園內再次與偷拍者相遇。原PO指出，事件發生後，他對校園公共環境的隱私感到很不安，甚至一度不敢在校內如廁，希望校方能真正重視，讓學生能安心使用各個公共空間。

原PO在接受《三立新聞網》記者採訪時指出，事發當天，他於東吳大學雙溪校區男廁如廁時，突然察覺隔壁隔間異常安靜，出於直覺抬頭查看，竟發現廁所隔板上方出現一支手機。「下一秒，那支手機就被迅速抽走，我整個人愣住了。」原PO表示，自己隨即穿好衣物衝出廁所試圖追查，但對方已經逃離現場，只看到一道人影消失在走廊。

事發後，他立刻前往教官室求助並調閱監視器，畫面清楚拍下當時自男廁離開者的行進動線。原PO擔心因未能當場攔下對方，後續恐難以追查，未料在前往教室途中，竟意外又與偷拍者迎面碰上。

「我直接上前問他是不是偷拍，他一開始否認，但又假裝願意配合調查回教官室。」原PO表示，沒想到途中對方卻突然逃離，兩人一度在校園內追逐，所幸最後順利追上他，並將其帶回教官室。

原PO表示，偷拍者之後在教官室內坦承犯行，並親筆寫下自述；同日晚間，他也前往警局正式報案，校方則同步將案件送交性別平等教育委員會處理。

談及事件後續影響，原PO坦言，這起事件對他身心造成極大創傷，「常常整晚睡不著，一想到過程就覺得噁心想吐」，也因此對校園公共環境的隱私安全產生強烈不安，甚至不敢再於校內上廁所，走在校園時也會精神緊繃，嚴重影響正常學習生活。

該篇貼文曝光後，引發不少網友關注與討論，也有學生呼籲相關單位，應確實檢視校內公共廁所的安全防護與相關制度，以避免類似事件再次發生。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

