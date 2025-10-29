獨家／大學生拒檢狂飆、捧43張罰單炫耀 挨轟默默刪文

這名鄭同學卻拒檢狂飆一路違規，闖紅燈、逆向樣樣來。（圖／東森新聞）





一名就讀台南某藥理大學的鄭姓大一生，27號清晨騎車南下東港，因為機車改裝太誇張，被巡邏員警盯上，這名鄭同學卻拒檢狂飆一路違規，闖紅燈、逆向樣樣來，警方追了將近15公里才跟丟，後面改用行車畫面連開43張罰單，也通知鄭同學到案扣車。沒想到這鄭同學學不乖，捧著43張罰單在網路發文討拍，反被網友嗆到刪文。

追到下個大路口頭上是紅燈，騎士壓車過彎輾槽化線，紅燈右轉各罰一千八。騎士接著又狂飆跑了好一段路，再度紅燈右轉差點撞到，外側禮讓警車的用路人，騎士繼續狂飆消失在畫面中。18歲的鄭姓騎士，27號清晨就是騎著這輛爆改摩托車，跑給警察追，員警事後對他開出多張罰單，沒想到事後這名鄭同學還拿著整疊罰單，囂張在網路上發文。

廣告 廣告

捧著整疊罰單PO動態，說去個東港接著就去警局，被開了43張罰單車子也被扣了，希望學長可以載我哭哭，沒想到大批網友灌入留言，狂貼獼猴的梗圖，說看你這樣還是別上路，還有人翻出鄭同學愛車的照片，說你車改成這樣還拖去壓掉好了，本想討拍結果被酸，鄭同學也默默刪文。

非當事民眾vs.記者：「就欠教訓吧，自身的危險造成他人的不便啊，炫耀啊意思他很有錢喔，錢用印的喔。」員警在光明路發現鄭同學，他拒檢彎進大發工業區想甩掉員警，又繞回光明路往北跑，跑到光明鳳屏路口往屏東方向騎接著又拐180度鑽小巷，員警追到大寮中庄里一帶才追丟，前後路途將近15公里。

民眾：「改到這直通管喔，這後照鏡都拔掉，這騎機車很危險。」現在鄭同學的機車，被扣在大寮分駐所，改裝的相當誇張，連中柱疑似都為了壓車拔掉，各違規項目加起來，總金額8萬4百元，比機車原價還貴，而且一罪一罰一共43張罰單來看，肯定只會更高不會更低，以為好玩耍帥之後恐怕笑不出來。