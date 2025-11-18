獨家》大學迎最長寒假 中國統戰旅遊團擴大招募台生
〔記者林曉雲／台北報導〕部分大學從12月底開始放寒假，將迎來史上最長寒假。中國鎖定我國大學生的「假旅遊、真統戰」交流團擴大招募，近日在大學生社群等管道進行宣傳和報名，以1萬多元到2萬多元低價，招攬且限定台灣的大學生在寒假赴中國上海、北京、哈爾濱等交流，教育部和陸委會皆多次示警，教育部近期再發文給各大學，請學校提醒所屬教職人員及學生，切勿轉發宣傳或參加中國統戰活動。
為與國際學制接軌，部分大學實施「一學期16週制」，今(2025)年迎來史上最長的寒假，部分學校放假長達65天，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等校，多從今年12月22日開始放寒假，中興大學、中山大學、台北大學、暨南大學的寒假也長約58天，其餘大學也是明年1月初開始放寒假，加上農曆春節假期等，到明(2026)年2月23日左右才開學。
中國的統戰旅遊團及交流營隊以台灣學生為對象，招募赴中參訪交流與觀光旅遊，由中方提供落地招待，有民間團體涉長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖之交流營隊，並提供具特定政治立場之活動講義與課程簡報圖片等資料，甚至直接和中國中共統戰部、國台辦合作。
教育部近期函文再重申，兩岸交流目的在於促進相互瞭解與溝通，學校應遵守兩岸政策立場及兩岸條例等法令規定，秉持對等尊嚴原則，辦理各項教育交流活動，且要遵守相關法律規定。
教育部函文並說明，向來支持兩岸間良性互動，但為避免學校教職人員涉及違反兩岸條例與教育人員任用條例等相關法規，以及現行兩岸政策規範，請學校提醒所屬教職人員及學生，切勿赴中國參加相關統戰活動。
陸委會也呼籲我各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加由中方主導或呼應中方主張的相關活動，期盼全體國人團結一致，共同捍衛國家主權尊嚴，與自由民主的憲政秩序。
更多自由時報報導
台灣啟動「EMI免試托福計畫」 非英語母語國家全球首例
LTN投票箱》領錢囉！普發1萬元你打算怎麼用？
第一次看到！台南凶宅4個月內598萬漲到628萬 原因掀議
台鐵高雄綠之丘「新」字牌悄悄現蹤 民眾讚：好看太多
其他人也在看
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
兩岸統一就是對日本最大的詛咒！高市早苗踩紅線介入台海 唐湘龍揭日本三個90%全在中國手裡【風向龍鳳配】｜CC字幕
日本首相高市早苗在國會一句話，徹底撕裂中日關係！她不只重申「台灣有事日本有事」，更直接表態要對台海進行軍事介入。這句話讓中國外交部副部長週末緊急召見日本駐華大使，但唐湘龍說這已經是給日本「最後下台階的機會」。為什麼時機這麼敏感？因為2025年是抗戰勝利80週年，距離12月13日南京大屠殺紀念日只剩一個月，高市早苗偏偏選在這時候踩紅線！更關鍵的是，唐湘龍揭露日本有「三個90%」的致命弱點，全都掐在中國手裡。他警告：兩岸一旦統一，對日本就是「災難級事件」，甚至預言「中美未必有一戰，但中日絕對可能再有一戰」！川普談台灣都知道要煞車，為什麼高市早苗沒煞住？日本的三個90%到底是什麼？琉球問題為何成為中國手中的王牌？中日第二次較量的動能已經啟動了嗎？想知道這場外交風暴背後的歷史真相和戰略盤算，一定要看完影片！風向龍鳳配 ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 2 小時前
「台灣有事」發言讓中日關係急凍！高市早苗政府急滅火，外務省亞洲局長今銜命訪中
日本首相高市早苗一場關於「台灣有事」的國會答辯，迅速點燃中日之間新一輪的外交烽火，中國駐大阪總領事薛劍的「斬首」威脅，更讓北京的「戰狼外交」再度復活。正當中國逐步升高對日本的文攻武嚇之際，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日銜命前往北京，試圖為這匹脫韁的野馬重新套上缰繩、重新校準日中關係座標。 這場外交風暴的起點，是高市早苗7日在眾議院預算......風傳媒 ・ 1 天前
藍營嗆高市早苗「台海關日本什麼事」？賴清德公開點名：不宜負面解讀
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導日本首相高市早苗近日喊話，表示台灣有事，可能構成日本的存亡危機事態，引發中日關係緊張。前總統馬英九、前國民黨席洪秀...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍
不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍EBC東森新聞 ・ 21 小時前
中國外交部被狂酸！吳釗燮模仿中共圖卡 美駐日大使喊「感謝加深日美關係」
中國外交部發言人林劍近日透過社群媒體發文，並以圖卡宣稱中國「愛好和平、重信守義」，我國安會秘書長吳釗燮16日則以「中共宣傳文本產生器」，模仿林劍的圖卡發文反酸，中國聲稱愛好和平，但卻威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，「這是赤裸裸的霸權主義」，並在署名處標註「中華人民共和國垃圾話發言人」。日本首相高市早苗日前在國會強硬表態，若台灣有事，可能構成日本的「存亡危機事......風傳媒 ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 5 小時前
「台灣有事」言論引發風波 日本外務省局長赴北京溝通
在日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈之際，日本外務省亞洲大洋州局長金井正彰於17日前赴陸訪問。日本政府似乎計劃透過外交管道冷靜評估中方的反應與立場。中天新聞網 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 21 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前