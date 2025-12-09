獨家／大家都別好過！勸鄰車別停轉角 地主遭嗆怒封路

高雄大社夜市附近有條巷弄，最近地主無預警封路。（圖／東森新聞）





高雄大社夜市附近有條巷弄，最近地主無預警封路，巷內住戶要通行得比平常多繞一公里，紛紛向各單位陳情。但地主也有話要說，L型土地常被人亂丟廚餘亂停車，鄰居親友的車停住家門口，勸阻被嗆「見一次打一次」，江先生認為大家把方便當隨便。《EBC東森新聞》詢問主管機關，這路確實是私人地，非既定道路，因此封路完全站得住腳。

男子拿手機走到住戶家門前，刻意拍攝門牌號碼，拍門牌還撂狠話。住戶江先生的家人vs.對面鄰居親友：「不要在那邊看了啦，看一次我扁一次我跟你說，（你有事嗎），沒事沒事，小聲一點，叫警察來再講，（你會不會太誇張了啊）。」

男子怒嗆女住戶見一次打一次，他是對面鄰居的親友來作客，卻把車輛停在轉角跟別人家前，疑似不滿被勸阻才回嗆。兩戶鄰居因為停車問題，爆發口角衝突，其中一戶江先生一氣之下，將整條馬路是私人地的部分通通封起來。

當事住戶江先生：「請他移車，他不理我們，然後到最後有人報警，對面鄰居的朋友就認為是我們報警，跑來我們這邊錄音錄影。」

這裡是高雄大社中華路18巷，外面的中華路是大社夜市，江先生家門前的橘色空地是都市計畫的道路預定地，但因徵收問題還沒打通，以往附近鄰居從這塊私人地進出。江先生指控，對面鄰居常在他家門前還有巷口停車，這次衝突讓他決定要封路。

當事住戶江先生：「一旦大火，消防車要進來救火非常地危險，這些人他為了自己停車利益，他們去申請連署，不要開通隔壁的紅磚瓦牆那邊的道路，這條路每次禮拜三、禮拜六（大社夜市）被人家當停車場倒垃圾，每天丟廚餘、丟剩菜。」

遭江先生指控的對面鄰居：「這條路已經走了快40年了，把它封起來，真的很惡質。」

鄰居痛罵江先生，因為他們若要出去中華路，原本只要直線進出即可，現在巷口封起來，只能從兩側繞行將近1公里，他們也多次向議員和相關單位檢舉陳情。

工務局建築管理處正工程司黃鈺純：「18巷1號建築物旁的路段，屬於部分法定用地，部分為保留地，非屬道路。」

私人地也非既定道路，法律上完全站得住腳，而且路不是走久了，就理所當然是大家的，想要地主回心轉意，大家都得各退一步。

