獨家／大巨蛋竊案！ 男提7千8商品 憂店家誤會「擺店外失竊」

北市大巨蛋昨天（10日）舉辦韓星演唱會，人潮超過3萬5000人。有陸生到B2商場街、日系偶像小店買限量品，因為手上已經有一袋價值7800元的商品，擔心被店家誤會，所以隨手把東西放店外，指出進店不到10分鐘，整袋商品就被偷走，現在陸生好心痛，著急報案。

大巨蛋內地下二樓知名偶像活動應援小物專賣店，壓克力相片框，還能幫玩偶穿衣服，就有民眾來買台北限定款，把物品放在店門口，卻被偷了。

稱限量小物失竊林先生：「當時就是為了買這個，台灣台北這個限定卡磚相框，因為它每天限量20份，我請我朋友在前一天有幫我買20個，我是把這一袋放這邊再進去購買，進去是直接結帳的，結完帳出來東西就不見了。」

林先生購買的是這款，台北店限定設計店的壓克力相片框，緞帶系列漸層款，一個390元隨機選色。他日前請朋友幫忙買20個，總共7800元，這款沒有擺在架上，熟客才知道。

稱限量小物失竊林先生：「當時人潮是多，當時這邊人是坐滿的，因為可能當天就有（韓星演唱會）活動，但這裡是沒有人，這裡一個人都沒有，所以我就放在這邊。就沒想到當天就有扒手，不知道扒手還是誰，就直接順手（拿走了）。」

尤其案發當天10日，大巨蛋正在舉行韓星演唱會，粉絲追韓流，人潮超過3萬5000人。到底是誰順手牽羊，林先生已經報案，由商場調監視器，要找出嫌犯。

稱限量小物失竊林先生：「有一些是來看演唱會，就坐在地上，有很多行人是直接走過去的。說真的（偷竊）時間太快，這個東西懂得人也不是感覺特別多，總不可能知道這個是什麼，直接給我順走了。」

警方提醒，人潮眾多，貴重物品真的要放身上，否則報案就像大海撈針，也未必能追回竊賊。

