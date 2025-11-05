獨家／大樓「磁磚頻掉」砸到人行道 外牆像補丁 民眾憂：危險

竹市北區這棟住宅大樓，磁磚掉落問題已有10年。（圖／TVBS）

新竹市北區武陵路上一棟屋齡近30年的住宅大樓，外牆磁磚掉落問題已持續10年未獲妥善解決，嚴重威脅行人安全。這棟共有221戶的大樓外牆呈現斑駁不堪的狀態，磁磚東掉一塊西掉一塊，有些地方甚至白了一大片，而掉落的磁磚直接砸向下方的騎樓及人行道，碎片散落各處。雖然已有告示提醒路人注意安全，但大樓管理單位遲遲未進行整修，讓周邊居民提心吊膽。

竹市北區這棟住宅大樓，磁磚掉落問題已有10年。（圖／TVBS）

這棟位於武陵路的住宅大樓自民國104年起便開始出現磁磚剝落的情況，10年來問題始終未獲改善。大樓外牆顏色深淺不一，只有少數幾面牆還算完整，大部分區域都呈現斑駁狀態。居民表示，管理單位面對磁磚掉落的問題只是簡單補一補，未進行根本性的修繕。更令人憂心的是，磁磚掉落的位置下方正是人行道，附近有公園、超市等設施，是許多居民的必經之路，人來人往非常頻繁，安全隱患相當嚴重。

廣告 廣告

有居民指出，大樓管理委員會只在建築側面2樓設置了防護網，面對武陵路的外牆卻完全沒有防護措施。即使有防護網，從高樓層掉落的磁磚仍可能被風吹到網外，導致每次經過該處都讓人提心吊膽。居民們抱怨說，管理單位多年來一直以沒有錢為由，拖延整修工程，讓危險持續存在。

新竹市議員林彥甫強調，從2021年、2023年到2025年，多次要求都發處使管科針對這棟大樓進行處理，要求限期改善，如不改善則進行裁罰。根據相關規定，若管委會不處理此問題，可處以6萬至30萬元的罰款。面對各方壓力，大樓總幹事表示已編列預算，將進行修繕工作。

然而，在這個問題持續10年之久的情況下，磁磚掉落的危險仍未解除，來往民眾的安全無法得到保障。這種情況不僅影響市容觀瞻，更是一個亟待解決的公共安全問題。10年了，磁磚掉落問題

遲遲未解，要來來往往的民眾，怎麼安心？

更多 TVBS 報導

信義豪宅雙屍、網紅猝死皆涉毒！醫曝關鍵：追求「靈肉合一」

竹聯幫走私毒品藏公墓！警埋伏10小時 查扣6668克大麻花

台鐵東澳站意外！工人觸2萬5千伏特高壓電 全身三度燒燙傷

市價5百萬！苗栗公園見7金條+大量真鈔 失主身分藏洋蔥

