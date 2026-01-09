獨家／大毒梟「豆漿」林秉豐癌逝 怕生前恩怨未了 身後事將低調進行

記者莊淇鈞／新北報導

2021年策畫台灣史上「陸上最大宗毒品案」走私價值超過50億元1172塊「雙獅地球牌」總重量439.5公斤的海洛因磚，綽號「豆漿」的竹聯幫和堂大哥林秉豐，去年（2025年）因腦癌末期，返台投案經保外就醫在北市榮總治療，昨天（8日）凌晨因病況惡化在榮總離世，享年57歲。據悉，因黑道傳聞林秉豐走私海洛因遭破獲，讓幕後多名金主及以出資買家不滿，當時其家人疑似遭恐嚇還因此搬家避風頭，因此林秉豐的告別式將低調進行，以避免遭騷擾。

據了解，林秉豐2021年9月間，結識在泰國、緬甸、寮國「金三角」的運毒集團成員「龍哥」，取得價值50億元的1172塊「雙獅地球牌」海洛因磚後，隨即在泰國當地以每10塊為1組，將其塞進木條中，當年9月13日以「木材」名義，把藏有毒品的百餘根木材先集中在中間，周圍再用2千多支原木包裹，台中港海關X光機第一時間未發現，通過檢驗並放行交由貨主領回，成功躲過海關查緝，進入台中港放置於倉儲中。

在這批木材入關後，新北警方接獲重要情資，指這批木材夾藏大量海洛因磚毒品，再報請新北地檢署指揮偵辦後發現，這批木材的貨主竟異於常態，堆放7天仍無人現身領貨，直到第8天才有人現蹤領貨，但他在倉儲場內行徑詭異，讓監控的警方有把握確認這批木材有詭。

警方將可疑的木材一一撬開後，一舉查獲1172塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重量達439.5公斤，粗估黑市價格超過50億元，可提供給5百萬人次吸食，檢警追查發現，幕後主使者為綽號「豆漿」的竹聯幫和堂老大林秉豐。

而這批史上最高金額的運毒案，背後有多位金主及買主，其中有1名買主出資還超過1億元，當時因為檢警破獲這起台灣史上「陸上最大宗毒品案」後，讓這些金主及買家不滿遭受這樣的損失，還爆出恐嚇林秉豐家人等傳聞，讓當時負責偵辦的警方不敢大意，還特別找其家人了解，而林秉豐的家人疑似也為此多次搬家。

林秉豐昨天凌晨癌逝後，遺體先暫存榮總往生室，靈堂設在北市民權東路二段某葬儀社的會館，照以往慣例，因林秉豐曾任竹聯幫和堂的堂主，身後事都會隆重舉行，但因為其生前的走私海洛因等糾紛、加上債主等相關人等找麻煩，因此靈堂設置及告別式等都將低調進行。

