獨家／大爆滿！ 汐止近30家蝦皮「暫停下單」 在地人驚：多會買

農曆年前迎來購物旺季，許多民眾忙著清空購物車犒賞自己。（圖／東森新聞）





農曆年前迎來購物旺季，許多民眾忙著清空購物車犒賞自己，近期卻有汐止民眾抱怨，打開蝦皮App時發現區內30多家門市竟全數顯示「暫停關閉下單」，讓人不禁懷疑難道是汐止人購買力太驚人？《EBC東森新聞》實地走訪汐止多處據點，確實直擊橘色物流箱堆滿門口，甚至堆成小山，僅剩一人通行的縫隙，場面相當壯觀。

面對滿坑滿谷的待入櫃包裹，在地人無奈感嘆：「世界上最遙遠的距離，不是愛情，是商品躺在購物車卻選不到取貨點。」

細數汐止區內的店到店與智取店，將近30個據點通通無法選擇，彷彿被迫參加「物資搶購大賽」。受訪民眾也表示，住家附近的門市近期頻繁「鎖店」，常因貨量爆滿而無法下單，令人相當困擾。

難道真的是汐止人太愛買？實際比對鄰近的內湖與南港，汐止的分店密度其實不低，平均每500公尺就有一家。進一步追查才發現，這波災情並非汐止獨有，關鍵在於物流選項。

只要勾選「隔日到貨」，全台從南到北上千家門市幾乎都因達上限而鎖住，但若改選一般物流，八成以上都能正常下單。這讓不少急需商品的消費者抱怨，該功能根本是「看得到、吃不到」，甚至覺得有些多餘。

對此，蝦皮官方回應指出，由於週末累積訂單量較大，當隔日到貨量達到系統上限時，便會暫時關閉該選項，未來將持續優化物流調度，並評估增設取貨點以緩解壓力。面對年底龐大的清空購物車熱潮，物流塞車在所難免，民眾若想順利收到戰利品，恐怕得多點耐心，或避開尖峰物流選項。

