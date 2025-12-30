獨家／大爆滿！ 汐止近30家蝦皮「暫停下單」 在地人驚：多會買

汐止蝦皮所有門市，竟然都顯示「暫停關閉下單」。（圖／東森新聞）





年底不少人會清空購物車，犒賞一下自己，不過近期就有汐止人抱怨，汐止蝦皮所有門市竟然都顯示「暫停關閉下單」，驚呼難道是汐止人特別會買？而《EBC東森新聞》也實際到汐止門市直擊，確實物流箱在門口堆滿滿。不過其實不只汐止，只要選的是「隔日到貨」，全台門市幾乎都不能下單。

滿坑滿谷蝦皮橘色物流箱堆成小山，只留下小小門縫通行，不到500公尺再來另一家門市直擊，一樣包裹大爆滿，這些通通是蝦皮位在汐止門市。

滿滿貨物堆在智取店門口等入櫃，就有汐止人抱怨，最遙遠的距離不是愛情，是商品躺在購物車，卻找不到取貨點。因為打開蝦皮，整個汐止竟然都顯示「暫停關閉下單」。攤開地圖細數，汐止店到店加智取店近30家，通通不給選，在地人哀嚎，根本像在參加汐止物資搶購大賽。

民眾：「我家附近就是那邊總共有3間，然後最近的兩間都很常一直鎖起來，一般（物流）跟隔日都是，那個滿了就不能下單，應該是（汐止人）比較會買吧。」

民眾：「我們家附近還有其他間，就是這邊附近還有其他間，應該不算少吧。」

難道真的是汐止人特別會買嗎？跟鄰近內湖、南港比起來，分店數確實沒有特別少，平均500公尺就一家。再一搜才發現，原來不只是汐止，只要物流選的是「隔日到貨」，從北到南上千家分店通通鎖，選一般物流8成以上都能下單，就被抱怨隔日到根本是看得到吃不到。

民眾：「我也遇到過，（會很阿雜），會啊，急著需要的時候會有這種感覺。」

民眾：「有遇到過，會覺得這功能有點多餘。」

對此蝦皮則回應，因週末累積較多訂單，隔日到貨量達上限時，系統將暫時關閉選項，會持續優化物流調度，評估增設取貨點。年底大家狂清購物車，物流大爆量，看來想收到貨，只能耐心等到2026。

