獨家》「大眼歌后」康雅嵐唱一半失聲 驚吐弟弟肺腺癌逝世淚崩

康雅嵐（右）日前跟陳凱倫同台飆唱。（摘自陳凱倫臉書）

66歲康雅嵐曾唱紅〈杜鵑花開時〉等夯曲，出道時外型亮眼，被封「大眼歌后」，當年是勞軍活動、宣慰僑胞，各大表演爭相邀約紅星，她近年已半退休，有空檔時則熱情參與許多公益活動。她日前跟陳凱倫、馬妞等人出席公益演出，同台飆唱鳳飛飛經典歌曲〈楓葉情〉，豈料康雅嵐唱到一半突然失聲，陳凱倫、馬妞下秒默契合唱，感動全場，康雅嵐最後忍不住激動淚崩，引來許多好友關心。

談到近來身體狀況，康雅嵐透露前陣子支氣管發炎才導致失聲狀況，正巧在公益活動開始前3天發現唱不出聲音，隨即在家多休養，卻直到活動當天聲音也尚未完全恢復，不過她堅持到現場跟大家互動，看到台下滿滿民眾，給了她很大力量，「還能唱的時候，我應該多去看看一些還記得我的好朋友、老人家們」，並提到一到現場看到坐滿上百名觀眾給予熱情掌聲，她感動到爆哭，謝謝大家給她支持。

她過去飽受「類風濕性關節炎」之苦長達20年，這幾年定期去做健檢，醫生卻告知她「有雷同(病況)，但好像又沒有」，讓康雅嵐開心說，「我還是沒有重病患卡，真的是不藥而癒，連三高都沒有」，隨後卻透露摯愛的弟弟6月時因為肺腺癌病逝，至今仍在失去至親的悲痛中，有感而發：「年紀逐漸大了，可能身體開始會有健康問題，我都會正向面對，謝謝大家給我的鼓勵。」

她好友陳凱倫日前舉辦3場公益演唱會，陳凱倫2022年罹患扁桃腺癌經過手術及口服化療藥半年後，調養的相當不錯，抗癌成功的陳凱倫目前活耀於主持、公益活動等，希望用自身的故事可以幫助更多癌友度過難關。

康雅嵐跟陳凱倫相識40年，私下擁好交情，當初一收到公益演出邀約後，她一口答應力挺，陳凱倫則直言自己剛歷經癌症手術，嗓子恢復不久，但看到康雅嵐在台上突然失聲，馬上拿起麥克風賣力熱唱，「女Key男唱從沒試過，歌詞也不算熟，但我只想一件事，讓她找回自信，結果在台上，我拚命把高音往上推到身形都快變形，馬妞在側台幫唱，雅嵐努力撐住每一句，我們三個，就是這樣互相扶持。」

