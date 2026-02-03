獨家／大統百貨2月底所有櫃全撤！要賣？集團否認

高雄最重要的地標之一大統百貨五福店。（圖／東森新聞）





高雄最重要的地標之一，大統百貨五福店要賣了嗎，裡頭的櫃全部得在2月底前撤出，原因是百貨和地主的租約只到今年六月，大統百貨這塊地被稱為是集團內非賣品，百貨是創辦人二房兒子經營，但土地是三兄弟共有，其中七成的地都是大房長子的，也就是操控權在大房，現在傳出可能賣地，附近的新堀江商圈攤商很害怕，萬一賣地蓋豪宅，整個商圈可能沒了。

顧客vs.Momo paradise店員：「（這裡的店都要收了），對，大統這一棟。」

大統百貨五福店裡，Momoparadise櫃檯上貼出公告只營業到2月底，顧客結帳嚇一跳。

服務人員：「整個都是都沒有了都賣掉了。」

不是一家店要關，隔壁櫃大創也已經不再進貨。

大創店員：「到二月底我們整棟都會收，好像是大統那邊的，那個建築物的那個，他要賣掉呀我不知道。」

開始為了撤櫃做準備，最早之前的乾杯燒肉更是約到就搬了，還有的櫃變成臨時櫃。

這裡是大統百貨五福店，也是高雄主要地標之一，更是在大統集團裡頭所說的非賣品，不過現在商場裡有好多的店變成臨時櫃，還有一些櫃在2／28前都會撤離，主要是因為傳出這裡要賣了。

以不賣地著稱的大統吳家，要把最重要的一塊地賣掉可能嗎，百貨內人員議論紛紛，店內現在只剩一、二樓零星櫃在營業，這塊地大統創辦人吳耀庭過世後，分給三個兒子，大房長子分到最多有737坪，大房次子只分到20坪，二房兒子分到兩百多坪，也就是有七成，而且最精華、靠近大馬路的地都是大房長子的，但百貨是二房在經營，租約今年六月到期，接下來要怎麼處理這塊地，得看長子臉色，為什麼傳出要賣，因為長子之前才把華王飯店的地賣掉。

附近新堀江攤商：「蓋房子其實這個地方，照理講是應該，也是一個百貨商圈會比較好一點。」

附近新堀江攤商：「當商場應該會不錯，如果蓋一般的房子，那應該就沒有什麼就不好對。」

大統百貨五福店鄰近近年蕭條的新堀江，攤商很渴望大統百貨重新振作帶動商圈，大統百貨1975年創立，全台第一家有電扶梯的百貨，也曾是高雄地王，還創下台灣營業額最高的百貨紀錄，1995年大火後步入蕭條，地會賣嗎？大統集團否認，但是整個百貨櫃要全撤，難免引發聯想。

