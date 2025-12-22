獨家／大膽！偷土地公的泡麵 拿袋子裝了十幾箱

二十號凌晨，有十名年輕人專門拿著袋子來，偷走了十幾箱泡麵。（圖／東森新聞）





高雄知名「泡麵土地公廟」玄德宮，提供信徒現場吃泡麵，再多都不怕你吃，但就是規定不能外帶。但12/20凌晨，卻有十名年輕人專門拿著袋子來，偷走了十幾箱泡麵，讓廟方真的是非常生氣。

土地公廟前深夜來了好幾名年輕人，他們在架子前挑了泡麵，動作沒停下來。右邊這位蹲著，拿下層的塞滿一大袋，體格比較壯碩的負責搬上車，他們有備而來，自備一大疊袋子，狂掃貨架上的泡麵。

隔天一早廟門開，廟方看怎麼泡麵幾乎被掃光，但回收區的紙碗明明沒幾個，調監視器看，才發現有人半夜揪團偷土地公廟的泡麵。

其他信徒：「那個飼料袋，整個飼料袋這樣拿，這個行為是誇張，是誇張啦。」

廟方人員：「真的偷拿太多了，有的人會說都要做善事了還怕人家偷、還怕人家吃這樣。」

這是高雄永安玄德宮，祭拜的是土地公，也被稱為泡麵土地公，12/20凌晨廟門關了，約10名年輕人開3部車來，自備塑膠袋裝泡麵，偷走高達10幾箱泡麵的數量。

其他信徒：「不太OK，因為是提供大家吃的，大家共用的，不是獨享的。」

其他信徒：「這是讓大家吃平安的，如果你真的困苦，找一些社會局幫你忙，不需要貪這個小便宜。」

高雄泡麵土地公相當有名，口味種類多，現場有熱水可沖泡，要吃幾碗都沒有限制，但不提供外帶。廟方也都有貼告示，就是有人有看沒有懂。

廟方人員：「你有可能吃那麼多嗎，有可能是偷去賣，或是偷去給別人這樣。」

之前也有過2名女子騎車來，把泡麵區當賣場逛，拿走好幾袋，這回是一群年輕人開車來掃貨。廟方有考慮過，是不是泡麵不要開放24小時，但又考量還是會有信徒有需求，廟方目前沒有正式報案，只希望這群年輕人看到，要知道自己的行為已經叫「偷」，這泡麵吃了神明不會保佑的。

