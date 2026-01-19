獨家／大里垃圾山解方停！億元打包計畫僅10天 文山居民怒擋垃圾無處去

記者王乙徹／台中報導

台中市大里垃圾山打包的垃圾送到文山掩埋場堆置，因在地人士反對打包計畫暫停。（圖／台中市環保局提供）

被台中市政府視為大里垃圾山最重要去化手段的廢棄物分篩打包計畫，驚傳去年11月底試運轉後，實際作業約10天就暫停運作，僅完成40萬噸垃圾山的0.4%。《三立新聞網》追查，疑似是因為環保局將打包的垃圾載運到文山掩埋場堆置，遭到由當地里長與在地人士30人組成的營運監督委員會反對，垃圾無處可去被迫暫停打包，環保局證實已經暫停打包強調仍在與放置地的居民溝通，計畫一定會持續推動。

堆置約40萬噸垃圾的大里垃圾衛生掩埋場，去年12月正式啟動1億3000元分篩打包計畫，對裸露堆置的垃圾進行破碎、分選可回收物、剔除不可燃物，預計將8萬噸垃圾壓縮打包成4萬2000噸。計畫推出後遭質疑僅能清除垃圾山五分之一廢棄物，更被批評把打包垃圾從大里載運到文山掩埋場第三期場區堆置，不僅多此一舉且垃圾沒有減少，根據環保局最新專案報告，至去年底總計已打包1617.55噸。

但《三立新聞網》掌握獨家消息，打包計畫在12月上旬就已經暫停運作，根據環保局在市議會專案報告提供的資訊，每日規畫打包200噸的計畫，到去年底總計完成1617.55噸，約僅整體垃圾山堆置量的0.4%。據了解，打包垃圾堆置在文山掩埋場第三期場區，遭到由當地里長、周邊區公所代表、居民代表組成的30人營運監督委員會否決，導致分篩打包計畫只能被迫暫停。

台中市大里垃圾山分篩打包計畫驚傳暫停運作影響去化時程，圖為打包封膜作業。（圖／台中市環保局提供）

根據環保局計畫，斥資1億3000元的分篩打包4萬2千噸，加上經費3億元的SRF（Solid Recovered Fuel，固體再生燃料）廠處理3萬噸，待文山焚化廠改建BOT案完工後，就能逐漸去化垃圾山，打包計畫暫停勢必拖延去化時程，再度引發大里在地居民不滿。

市議員張芬郁痛批，大里垃圾山堆放是台中的垃圾，打包去化的也是台中的垃圾，焚化爐燒不掉的還是持續堆在大里垃圾山，打包計畫才執行10天就停工到現在，實在太離譜，她並提供前往現場勘查的照片，12月12日就已經是停工狀態，當時環保局還稱是在調整設備，預計12月15日就會再開工，豈料就停工至今。

台中市環保局環境設施大隊長蔡德一說，大里掩埋場分篩打包計畫確實在12月上旬暫時停止，加上放置地文山掩埋場附近民眾有不同意見，尤其當時正逢非洲豬瘟廢棄物處理帶來更大的疑慮，因此暫時停止打包到現在，環保局仍在持續溝通，分篩打包計畫一定會持續進行。

市議員張芬郁上月12日前往大里掩埋場視察時打包機具已經是停工狀態。（圖／台中市議員張芬郁提供）

