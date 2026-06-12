獨家／大雞腿便當外面都要破百 嬤賣70元超佛心

大隻炸雞腿搭配三樣配菜只賣70元。（圖／東森新聞）





高雄一家開業19年的自助餐店，老顧客幾乎每天來報到，因為大隻炸雞腿搭配三樣配菜只賣70元，價格實在很便宜，客人說現在外面的雞腿飯，動輒百元以上，要找到這麼佛心的店家，實在不容易，因此不少民眾會專程跑來買，高齡75歲的老闆娘說，她都自行採買省成本，但其實賣70元還是有賺，只是薄利多銷。

70元雞腿便當爆紅

L型大雞腿裹粉下鍋油炸，炸得金黃酥脆後撈起，顧客開始夾菜、搶雞腿，三樣菜自己夾任選，加上這一隻大雞腿，一個便當只要70元。這佛心價吸引顧客遠道而來，百元內的雞腿便當，而且還是L型大雞腿，在市面上根本找不到了。顧客表示，這樣的價格相當佛心，外面一個雞腿飯至少要100元到110元以上，店家只賣70元，讓他覺得很難得。

75歲阿嬤拚經營

中午吃飯時間一到，門口開始排隊，早來才有更多菜色可以選，這家自助餐店，位在高雄鳥松球場路和大昌路口，已經開業19年之久，老闆是一名高齡75歲的阿嬤，雖然已經彎腰駝背，還是選擇每天開店營業，有請一名員工幫忙，否則一個人也做不來。

至於為什麼賣得這麼便宜，她透露，菜都是自己去採購的，還是有賺錢，只是薄利多銷。

薄利多銷吸熟客

記者詢問為何能賣得這麼便宜，便當店業者說自己會買菜，也還是有賺錢，不然沒收入要怎麼生活，加上在家也沒事做，因此持續經營。業者也提到，店內所有菜色都是自己一手包辦，而19年前剛開始賣便當時，一個便當大約50元。

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熟客說，大雞腿便當近期從65元漲到70元，還是很便宜，這家自助餐主打經濟實惠，雖然菜色的選擇，沒有清粥小菜這麼多，但以價格取勝，還是吸引不少顧客上門。

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