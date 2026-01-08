獨家／大馬歌手爆紅來台！政學罹1罕病動刀 悲認「手術前錄遺言」

記者徐珮華／台北報導

政學接受《三立新聞網》專訪。（圖／無有文化提供）

馬來西亞創作歌手政學（zedx）2022年推出歌曲〈是你〉爆紅，至今累積超過3千萬次點聽。發現台灣市場潛力後，他隔年底毅然決然來台發展，也感謝這首歌為他帶來金錢與人脈資源，進而順利推出首張專輯《noise.》。日前他接受《三立新聞網》專訪，分享曾罹患罕見疾病「卡斯爾曼氏病」的經歷，更無預警自爆右耳神經受損近況。

政學18歲罹患罕病「卡斯爾曼氏病」。（圖／無有文化提供）

政學回憶18歲在上海就讀大學時，健康檢查意外發現肺部腫瘤，雖然判定為良性，醫師仍建議切除，最終採取微創手術進行。面對這突如其來的病變，年僅18歲的他內心受到極大衝擊，悲問「我才18歲，為什麼要這樣」，但仍選擇勇敢面對。手術前一天，他甚至偷偷錄下遺言，目前仍封存在家中角落從未打開，笑說若看了可能會很尷尬。

從看診、預約、與醫師討論治療方案，再到完全康復，整個過程約歷時半年。切除一小部分肺部後，政學一度呼吸困難，但經過一週積極復健，從動彈不得到能下床走路，肺活量也逐漸恢復。他透露當時在病床完成2、3首創作，但作品相當青澀，因此未公開發表。目前他未留下任何後遺症，也未影響唱歌，僅需固定回診追蹤。

政學切除腫瘤後，右耳近期再爆病變。（圖／無有文化提供）

未料康復數年後，政學再度健康亮紅燈，近期出現耳神經受損問題。他透露某段時間發現自己越來越聽不到部分頻率，求診3間耳鼻喉科後，直到前往第4間大醫院進行聽力檢查才確認病因。他坦言3、4年前也曾發生類似狀況，恐怕是壓力過大導致，目前主要透過服藥與回診追蹤治療，雖不太影響創作，但仍覺得「很煩」。

談起創作，政學表示靈感多半來自情緒，試著將微小的感受放大，再透過言語和音樂表達。至於未來目標，他希望更多人聽見這張專輯，也期盼有機會在台灣及家鄉舉辦演唱會，「想要有一個屬於自己的舞台，全部設計好，認真呈現。」

