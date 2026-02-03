獨家》大S猝逝週年「為何兒女缺席？」 馬筱梅回應了

馬筱梅不清楚汪小菲跟S家人溝通的細節。(圖/謝采恩攝影、IG@hsiaomei0718mandy)

女星大S（徐熙媛）去年2月2日在日本過世，轉眼間過了一年，S家昨在金寶山替她舉行紀念碑揭幕儀式，許多親友皆到場致意，但大S的一雙兒女疑似未現身。《中時新聞網》詢問汪小菲現任妻馬筱梅，獲得她本人回覆。

對於大S的女兒「小玥兒」、兒子「小箖箖」沒出席母親逝世週年儀式，馬筱梅回：「我不清楚他們兩家人怎麼溝通的，孩子們一放寒假隔天就回北京了，我只負責幫忙照顧孩子的日常，謝謝」。至於孕期的近況，馬筱梅表示：「一切都好」，謝謝關心。

馬筱梅生產倒數。(圖/IG@hsiaomei0718mandy)

馬筱梅先前就在直播中透露，大S兒女正在北京過寒假；至於兩人由誰照顧，馬筱梅解答：「我老公帶啊，我親娘帶啊，我親娘也來了呀，（保母）楊阿姨也在啊。婆婆年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天。」

其實小玥兒、小箖箖去年3月同樣未參與母親大S的喪禮，當時馬筱梅遭網友指責不懂事後，親上火線回覆：「孩子們不應該有正常的生活嗎？他們是孩子並不想天天被關在家裡，你說的那種時候我們並未收到任何的通知，跟你們一樣看網路才知道的！」言下之意是指未接獲S家通知。

大S過世後，小玥兒、小箖箖的照顧責任落在汪小菲和馬筱梅身上，馬筱梅曾誇讚小箖箖不調皮，個性隨和又很會為別人著想，把功勞歸功於大S，「是親媽教的挺好的」。此外，她說自己在家受歡迎的主因，是情緒比較穩定，但也自爆會跟汪小菲互罵。

