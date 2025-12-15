獨家／天冷懶開火！「微波」也能煎魚？注意「火力小、受熱不均」

現在用微波方式不僅方便又省時，像是微波煮火鍋麵，不用五分鐘能上桌。（圖／東森新聞）





現代人生活忙碌，又想快速飽餐一頓，嫌麻煩不想開火料理。現在用微波方式不僅方便又省時，像是微波煮火鍋麵，不用5分鐘能上桌，另外像是煎魚也能微波，但要注意可能會受熱不均，清洗方面也得小心，否則刮壞材質表面，可能會產生致癌物。

冬天懶人料理再進化，不用開火也能實現煎魚自由，只要把鮭魚放進微波神器裡，再放入微波爐，按鍵按下去之後，0廚藝也能當大廚。

先設定3分鐘，開蓋之後還沒熟透，再翻面繼續加熱4分鐘，兩面要金黃焦香，前後得花至少8分鐘，適合小家庭跟租屋族。但這類料理要小心，高機率會受熱不均。

廣告 廣告

珍心主廚張世朋：「厚的那一面，微波的話火力其實沒有辦法穿透，所以那一面幾乎就像用蒸的一樣，沒有什麼用煎的感覺。」

微波方式一樣能做出焦脆感，但相較用鍋子煎，加熱時頭部還沒很熟，但尾部已經熟透。另外鮭魚油脂多半會被逼出來，不想鍋煎會被收乾。

而在在清洗過程中也要特別注意，盡量使用海綿那一面，順著鍋具表面輕輕擦拭，千萬別用菜瓜布或硬刷子，要是有輕微刮痕可能產生致癌物。

珍心主廚張世朋：「有鐵氟龍材質，如果我們用鋼刷去刷，把它外面那一層塗層弄破掉的話，那其實下一次我們再烹煮的時候經過高溫，那他的一些有毒的物質就會釋放出來。」

製作簡易料理，同樣很受歡迎的還有微波爐專用碗，先裝水再調味，依序放入麵食跟火鍋料，堪比泡泡麵速度，一碗即食火鍋麵大功告成。看似方便，但材質也不能輕忽。

毒物專家招名威：「在加熱食材的時後，可能會有油脂或是蛋白質，或是脂肪釋出，碗內是不是會有一些化學物質，造成接觸之後，間接對我們攝入到身體裡面去。」

畢竟現代人生活忙，追求快速上桌之前也得評估一下，能不能用得安心才是關鍵。

更多東森新聞報導

投資人鍾愛定期定額 基富通定扣金額突破30億元

「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手

2025新北富邦國際城市U18棒球賽今起點燃戰火

