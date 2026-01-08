獨家／天冷機車發不動！網傳「搖晃、開油箱」 技師解密

記者連冠智、吳繢杉／高雄報導

天氣驟降，不少騎士一早發現機車怎麼發都發不動，技師解釋因為低溫，容易讓電瓶電壓不足、引擎老化問題浮現，網路也流傳可以打開油箱蓋或搖晃車體，有助於發動引擎。專家說這兩招，僅限於化油機車，比較常見的噴射引擎機車可以重新過電兩次再發動，就有機會成功救援！

天氣一冷，機車發不動的問題就增加。

機車行技師：「這按有時候就比較…」

機車行技師：「像現在又很難發動了。」

接到求救電話，技師來到現場拯救故障機車，只要天氣大降溫，發不動的機車就會變多。

機車發不動車主：「我就兩天沒騎車就變這樣，天氣冷，就跟人一樣冷到，整個筋骨都被卡住。」

機車難發動的原因。

天氣冷颼颼，機車電瓶電壓過低，或引擎老化、汽門壓力不足，都有可能出現這狀況。

記者：「天氣太冷，機車發不動要怎麼辦？很多人這個時候，就會採取江湖偏方急救。」

發動機車常見偏方。

打開油箱，等個十幾秒，或是左右搖晃機車，這兩種網友偏方，真的能讓機車在冷冷的天起死回生嗎？

機車行技師：「二行程或四行程那個時代，化油器的車輛，所以它開油箱蓋，這個方式的話，就是要讓它可以有對流的空氣，以前我們會就讓車子大約倒下去，這個時候再按發動。」

老化油機車才適用倒車和開油箱蓋的方法。

專家解答，比較老舊的化油機車，傾斜車體、開油箱，的確適用這兩種方法，至於常見的電腦控制噴射引擎車，天冷發不動，另有小撇步…

機車行技師：「電門打開之後，噴射的車就會開始供油，可以關掉再重新再供電一次，汽油的壓力會打得更足夠，比較改善不好發動的情況。」

若是噴射引擎機車，重新過電二至三次，再催油門，會讓發動機率增加，不過這些方法暫時應急，真正要避免顧路，天氣變冷前，定期檢查，才不會一早出門卡在原地，動彈不得。

