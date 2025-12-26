獨家／天冷殺更大！寢具廠開倉枕頭百元、羊毛被1折

保暖寢具買氣大增，業者開倉大拍賣。（圖／東森新聞）





氣溫急凍，保暖寢具買氣大增，業者紛紛開倉大拍賣。兩間寢具批發商都表示，今年是暖冬，直到年底才瞬間降溫，往年分好幾波調降價格，今年乾脆一次下殺，像是羊毛被下殺1折起，高級枕頭一顆也只要百元價。

拿拿拿，搶搶搶，外頭越冷，倉庫裡人氣越旺，原來寢具拍賣會又來了。

民眾：「因為通常年底前都是最便宜的，所以趁這個時候來買。」

民眾：「有的要送人的，趁便宜先買。」

民眾一口氣抓了好幾袋，因為像是石墨烯枕頭下殺99元，還買一送一；3D立體圖案毯原價3,980元，一折後不到400元，只要398元；石墨烯羊毛被同樣特價1折，498元就能帶回家。

廣告 廣告

為什麼蓋棉被還要戴上手套？因為這一件要價不菲，它原本的價格等於一台進口車，但現在已經來到比國產車還便宜一點。原價將近200萬元的冰島雁鴨被，這款頂級寢具也罕見下殺。

寢具業者阿估：「因為今年是暖冬，天氣又多變，再加上景氣不好，所以這次把機能型寢具，包括石墨烯枕頭，全部下殺到最低。有的客人來想買棉被、枕頭，也可以順便把生活用品一起帶回家。」

一袋又一袋送進倉庫的，全都是寢具。另一家業者同樣打開倉庫清庫存，飯店枕排隊價139元，天絲床包組兩件不到千元，只要990元，用百元商品當「帶路雞」，吸引消費者進場，再選購自家代理的馬卡被1,980元，以及原裝進口的韓國被。

寢具業者傅小姐：「現在不管經濟或天氣狀況都不太穩定，我們其實也是靠天吃飯，越冷商機越好。今年過年在2月，照理說12月中旬以後就會促銷，但今年真的比較晚，到1月才開始。」

上百坪倉庫、上萬件被套，遇上暖冬與景氣不佳，業者只能全面下殺，搶在過年前，拚現金回流。