獨家／天冷買手搖「熱飲」！ 民眾抱怨：只裝8分滿

只有大約8分滿。（圖／東森新聞）





天冷喝熱飲，為什麼份量會變少？有民眾買50嵐手搖飲的熱紅茶拿鐵，一看只有大約8分滿，和裝滿滿的冰飲比起來差很多。好奇其他店家是否也如此？店員指出，主要是怕封膜爆開。《EBC 東森新聞》實際觀察其他手搖飲店，也發現熱飲通常只有8～9分滿，店員皆表示，這是為了安全考量。

民眾表示：「為什麼這麼少？」點了熱的手搖飲後，民眾拿到傻眼，熱紅茶拿鐵明顯比冰飲少。不少人發現，只要買熱飲，通常都不會裝滿。

民眾說：「就沒關係啊，除非它已經剩5分滿，可能就有點關係，8分滿就還好，可能是少冰塊吧。還好，就是他都倒一樣的飲料量，有冰塊就會浮上來，太熱封膜就會爆掉。」

廣告 廣告

實際買了3家連鎖手搖飲觀察，發現熱飲大多只有八分滿。50嵐的四季春熱飲，與冰飲量差不多；可不可熟成紅茶的熱奶茶也裝滿；清心則對比冰紅茶，熱紅茶約只有9分滿。

店員表示：「也是會留一點空隙，因為太熱會爆開，所以沒有裝滿。」

另一名店員說：「可能怕爆杯，熱的紙杯容易膨脹，飲料量就接到9分，有一點小缺口。」

根據店員說法，這主要是因為熱脹冷縮，熱飲封膜後容易膨脹，因此杯子會留空隙，避免封膜爆開，維持封口牢固，不讓飲料溢出。各家店、各分店對熱飲的裝量略有不同，下次買到熱飲只有八九分滿，多半是出於安全考量。