獨家／天冷！台中翁突不適險摔 飲料店員神反應被讚爆

近期強烈冷氣團發威，全台氣溫急凍，各地頻傳身體不適案例。台中市南屯區日前發生一起驚險卻暖心的事件，一名老翁行經大墩十一街時，疑似因天冷導致身體不適，步伐踉蹌險些跌倒。所幸一旁手搖飲料店的店員眼明手快，發現異狀後立即飛奔而出，在老翁倒地前一把扶住並搬來椅子讓他休息，超暖舉動曝光後引發網友一片讚聲。

根據店家提供的監視器畫面顯示，當時這名老翁步履緩慢地經過飲料店門口，隨後停在原地，身體開始出現明顯搖晃，重心不穩。就在老翁雙腿無力、即將癱軟倒地的千鈞一髮之際，店內一名黃姓男店員察覺不對勁，立刻衝出櫃台，及時攙扶住老翁，另一名同事見狀也趕緊上前協助，並搬出椅子讓老翁坐下緩解不適。

黃姓店員事後受訪時回憶，當時看到老伯伯在門口徘徊許久，隨後發現他臉色不對勁，走近時感覺對方雙腳已經完全沒力，正要跌坐在地，於是趕緊將人攙扶至椅子上休息。黃姓店員透露，當天受氣溫驟降影響，短短一天內就目擊兩起長輩身體不適的狀況，回想過程仍心有餘悸。他感嘆表示，自己身邊也有長輩曾因天冷引發身體不適而離世，因此對於類似狀況特別敏感，當下第一反應就是想衝上前幫忙；他也提醒，民眾常以為正中午氣溫回升就放鬆警惕，但这往往是意外發生的高風險時段。

這段救援畫面經店家上傳後，迅速引發熱烈迴響。網友紛紛留言大讚店員的善行，直呼「好險還沒倒地就被扶住了」、「感謝有你們」、「神反應救了一命」。據了解，消防局並未接獲相關報案，該名長輩事後已由熱心鄰居協助送回社區休養。

近日全台受冷氣團籠罩，多地出現個位數低溫，對心血管疾病患者及高齡長者構成極大威脅。根據台中市消防局統計，光是1月6日一天，台中地區就接獲4起非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）案件，年齡介於58至94歲之間。專家再次呼籲，天冷時務必做好保暖工作，特別是有三高及心血管病史的民眾，更應時刻注意身體狀況，以免發生憾事。

