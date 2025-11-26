獨家／天冷「手套」也要加熱！實戴「快速暖、電線長使用卡卡」

現在市面上有不少加熱手套，標榜能快速暖手！（圖／東森新聞）





天冷除了穿暖，常常露在外頭的雙手也要保暖，現在市面上有不少加熱手套，標榜能快速暖手，不過有很多眉角要注意。像是需要插著電源才能使用的加熱手套，由於電線比較長，如果打鍵盤或騎車時戴要小心，不要被電線卡到；另外充電款雖然沒有長長電線，但要注意加熱區域，可能只會暖手心，手背卻還是冷吱吱。

天氣真的好冷，尤其是雙手冷冰冰的，現在就有這種能加熱還能露出半截手指的保暖手套，讓你的手暖呼呼。

插上USB電線，連接手套開始加熱，三段式功率40度、50度、60度，還有三檔時間定時，標榜碳纖維發熱絲恆溫發熱。《EBC東森新聞》實測，開到最高的60度大約3~5分鐘，手套變溫熱加熱速度快，10分鐘後用測溫槍，裡頭溫度來到38~40度。

戶外用品店資深銷售員Frank：「這種內裡是絨布型的，所以它其實會不太透氣，那如果長時間不拿下來的話，你可能低溫燒傷的機率會比較高，建議30、40分鐘就出來讓手透透氣。」

除了不能戴太久，防止低溫燙傷，由於加熱手套只有一個尺寸，女生或手比較小的民眾戴可能會太大，容易滑動，手大一點比較適合。

戶外用品店資深銷售員Frank：「天冷真的滿多人開始詢問，用在騎機車或是說打電腦的時候，玩遊戲的時候，有時候其實坐著，有人你手就會發冷。」

加熱手套用途多元，但要邊充電使用下，電線單邊75公分，雙邊總長150，大動作可能會卡卡。戴加熱手套打鍵盤連著電線影響不大，但手套會隨著動作往前滑，手指無法好好打字，至於騎車時戴，要將連接電源的長長電線收好，打方向燈時也要小心，保暖之餘可別被電線勾到了。

抖音影片：「三檔調溫開關，高溫可到65度。」

市面上還有完整包覆手指的加熱手套，主打防水耐磨免接電，鋰電池能收納，但加熱區可能集中在手掌心，就怕指尖或手背保暖效果不如預期。另外還有機車加熱手把套，但有機車族分享只有手心是溫的，手背是冷的，遇到下雨加溫效果也會大打折扣。保暖小物多還是得看使用需求，暖暖手好過冬。

