獨家／天冷「USB電熱毯」披就暖！ 業者提醒：水洗「禁忌多」

入秋後最強冷空氣就要報到！覺得一般毯子不夠暖，很多人會選擇電熱毯，現在不只有插電款，也有USB披肩款式，只需要行動電源，走到哪裡都能披著。這些電熱毯標榜能水洗，但業者提醒，清潔時有許多禁忌，像是不能烘乾、不能用清潔劑、一定要放洗衣袋，洗後一定也要徹底晾乾，以免殘留濕氣，增加電線短路、觸電風險。

毛茸茸的電熱毯親膚又舒服，無論鋪在床上還是蓋在身上，身體瞬間很暖。行動電源一插，扣子一扣，就像隨身的暖暖斗篷，這款黑色的更適合辦公室外出使用。這些電熱毯通通標榜可直接水洗，但得注意大禁忌。

記者vs.賣場業者：「第一步驟，首先我們先把電毯跟電源線分開來，再來我們拿洗衣袋，把髒污的電毯放到洗衣袋裡面，放進去後，我們就可以放進洗衣機裡面，去做清潔維護了。」

畢竟是內含電器的保暖產品，業者提醒清潔禁忌很多，除了一定要放洗衣袋，也不能乾洗、不能烘乾、不能用漂白水清潔劑。不機洗想手洗，切記溫度不能超過40度，洗後也不能熨燙。

賣場業者：「如果你用烘乾機的話，它有時候會縮，裡面的材質，電熱線的部分有可能會破損。建議在選購電毯時，選擇有認證標章的電毯，以確保自己的安全，如果選擇來路不明的電毯，可能會有使用上的風險。」

天氣變冷，入秋後最強冷空氣即將報到，想買電熱毯，看認證標籤很重要。醫師也提醒使用時要留意，避免長時間直接貼在身體上，以免造成低溫燙傷，或者皮膚問題。

