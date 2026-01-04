獨家》天后、國寶驚喜登《西門町》！星光幫3屆學長學妹首同框

「搖滾宮主」賴銘偉（中）3日到西門紅樓欣賞全民大劇團《西門町一番地》，與主演周定緯（左）、方宥心開心合影，製造《超級星光大道》第1、2、4屆「星光幫」同框的難得畫面。（林淑娟攝）

全民大劇團沈浸式舞台劇《西門町一番地》，4日在西門紅樓2樓進行本次巡演最後一場演出，3日晚間除了主演方宥心、周定緯、呂紹齊精湛演出，幾天前才看過戲的「動感天后」温嵐突化身群星會歌手登台獻唱，引來台下一片驚呼，她後來還與周定緯合唱〈屋頂〉；歌仔戲國寶孫翠鳳則是包子吃到一半，也被請上台唱了一段歌仔戲，讓觀眾開心直呼「賺很大」。

演出結束，當導演謝念祖介紹在場包括許哲珮、吳亦帆、「搖滾宮主」賴銘偉等藝人觀眾時，現場歡呼不斷，尤其當賴銘偉應邀上台與兩位主角合影，更形成《超級星光大道》第1、2、4屆「星光幫」學長、學妹同框的難得畫面。

廣告 廣告

温嵐3日晚間化身群星會歌手，亂入全民大劇團《西門町一番地》舞台，帶給現場觀眾滿滿驚喜。（全民大劇團提供）

温嵐3日晚間突現身全民大劇團《西門町一番地》舞台，與周定緯合唱〈屋頂〉。（全民大劇團提供）

温嵐表示，她去年12月25日第一次看了這齣劇，就非常喜歡，當下導演邀請她來演出，「以為他隨口說說，我隨口就答應，沒想到來真的，只有幾天來不及準備」，她笑說如果準備唱很多首的話，下半場可能會變成她的專場演唱會，可以唱很多大家耳熟能詳的歌，但這次因為時間有限，就先把最經典的帶給大家，還笑說因為媽媽很喜歡群星會時代的歌，「我有叫弟弟把媽媽的腿壓下來，擔心她太熱情會衝上來！」

温嵐3日晚間突現身全民大劇團《西門町一番地》舞台。（全民大劇團提供）

導演謝念祖感動表示，「温嵐看了覺得很棒，簡單的小品作品，卻能說這麼多故事、做這麼多事，不容易」，當時他開口邀請「歡迎加入」，沒想到她直接回「可以參加、下周就來」，劇團擔心她只是說說、講開心的而已，可能她轉變心意，沒想到她早早便幫媽媽買了票，最令他感動的是，温嵐不但無酬演出，還自備梳化、服裝，誠意感人。

全民大劇團《西門町一番地》導演謝念祖（左起）、主演周定緯、果陀劇場創辦人暨藝術總監梁志民、孫翠鳳、温嵐、賴銘偉、許哲珮、方宥心、台北市議員耿葳、呂紹齊，在演出結束後開心合影。（全民大劇團提供

他說，《西門町一番地》目前就是長銷劇，希望能往定目劇發展，期待政府能有相關獎勵辦法及更多配套措施，否則連藝文界都替他們的大成本捏把冷汗。連日來不僅藝人孫翠鳳、鍾欣凌、劉瑞琪等重量級藝人來看劇，果陀劇場創辦人兼藝術總監梁志民、綠光劇團的吳念真、柯一正、羅北安等人也去看劇，還親錄推薦，力挺同行。

更多中時新聞網報導

NBA》文班亞馬膝傷無礙 馬刺送溜馬11連敗

過渡期1年 3單位廚餘、超商過期食品 可養豬

A-Lin台東太chill圈粉 琟娜意外濺血