獨家／天母住戶提醒別亂丟垃圾 遭男持球棒痛毆

北市天母住戶勸阻亂丟垃圾引口角，兩小時後竟遭對方持球棒報復打傷。（圖／東森新聞）





北市天母一名住戶，日前在行經騎樓時，看到一名男子正在吃巧克力，垃圾卻掉在地上。他上前提醒對方「不要亂丟垃圾」，卻爆發口角，後來雙方不歡而散。兩個小時之後，住戶在吵架地點對面的超商外喝飲料，卻看到對方拿著球棒出現，打傷他的頭部以及臉部，嚇得趕緊報案。

天母一間超商外，住戶飲料喝到一半，突然連連退了好幾步，原來是一名男子持球棒，朝他衝過來，他下意識伸手阻擋，但對方猛揮球棒攻擊，其他人見狀，也紛紛退開，就怕被波及。

廣告 廣告

附近店家：「（超商）門口有點吵鬧聲，我想說是小朋友在那邊，玩耍或幹嘛，或是喝飲料幹嘛，之後就有看到警察還有救護車，大概救護車有一台，警察有兩台，也是處理完之後，過沒多久就鳥獸散了。」

案發在1／30凌晨一點半，台北士林區德行東路上，警消獲報到場，只剩被打的住戶在場，初步檢視，頭和臉都有受傷，趕緊將他送醫，他說打人的嫌犯，不只有球棒還持刀，但對方已經不見蹤影。

東森新聞記者蔡瑜珊：「其實雙方在兩個小時前，就發生過口角，當時嫌犯在，超商對面的騎樓吃巧克力，但是垃圾掉在地上，附近住戶經過，提醒他不要亂丟垃圾，雙方就爆發衝突。」

附近店家透露確實曾目擊，有些人會亂丟垃圾，他們也會出聲提醒，案發後，警方循線鎖定，嫌犯的身分，發現他是32歲的劉姓男子，是當地毒品人口，被通知到案後，警方只有查獲球棒，並沒有查獲刀械，他否認刻意回現場尋仇，供稱自己習慣，帶著球棒防身，又剛好路過，看到對方才會動手，被依傷害和恐嚇罪送辦，亂丟垃圾又先動手，前科再添一筆。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北士科外溢效應發酵「天母品川」成科技族與自住客首選

新／北市天母工地起火！棚架燒破大洞慘況曝

女子停車與保全爆口角 遭暴打60秒、斷3根肋骨

