獨家／天母「黑天鵝」逛大街！ 住戶驚喜：走進我家車庫

台北市天母有黑天鵝在路上亂跑，引起住戶圍觀。21日傍晚，這隻黑天鵝就在巷子裡逛大街，一度擋住來車通行，還溜進住戶家中，模樣相當可愛。後續動保處將天鵝帶回收容，不過也有網友好奇，難道天鵝是從1.8公里外的榮總醫院跑來的嗎？因為榮總也有黑天鵝。至於這天鵝究竟從哪來，動保處也還在找答案。

北市天母巷弄內，有車卡在路中央，駕駛一看，真的「我的老天鵝」，有黑天鵝攔車。鵝被叭了一聲後喊叫、展翅，像是在避免人靠近，最後駕駛無奈，只好讓路，讓鵝大哥先行；住戶也上前協助安撫。熱心住戶：「哈囉，怎麼辦，都不怕人欸，我怕牠是受傷。」

黑天鵝逛大街，脖子扭扭、屁股扭扭，似乎找不到回家的路。住戶一路跟著，就怕牠誤入街區會有危險。黑天鵝被發現的地點在天母東路的巷弄內，可愛模樣讓人好奇牠從哪裡來，甚至後續還跑進住戶家中的車庫。熱心住戶：「來我們家噢，喝水水。」

擔心牠口渴，住戶拿水管補充水分，同步打電話通知警方。電話中警員也相當訝異，再三確認住戶說的是否真的是天鵝。影片曝光後，不少網友議論紛紛，懷疑這隻鵝是否從附近的台北榮總醫院跑來。附近住戶：「如果會飛的話也不敢講，因為我們這邊天和公園裡有個水池，平常也會有候鳥來。但天鵝，我們坦白講，我在這邊住了十幾年也沒看過啊。」

《EBC東森新聞》實際到榮總查看，院區確實有黑天鵝，但與天母東路巷弄相距約1.8公里，人走路要花將近半小時。對此，北市動保處第一時間到場表示，目前這隻天鵝狀況良好，已暫時收容照護。雖然牠不是保育類動物，但仍會依流程公告協尋飼主，幫黑天鵝找到回家的路。

