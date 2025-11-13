獨家／天涼吃鍋！市場推「便攜式IH爐」留意挑「鍋種」

天氣逐漸轉涼，台灣人的火鍋魂也被點燃，有業者看準這商機，推出方便攜帶的IH電磁爐。（圖／東森新聞）





天氣逐漸轉涼，台灣人的「火鍋魂」也被點燃，有業者看準這商機，推出方便攜帶的「IH電磁爐」，跟一般的電磁爐相比體積少了百分之20，重量也比較輕，適合租屋族開伙或是外出遊玩。但有民眾認為IH爐得插電，就算帶出去也沒用，要留意的是部分材質的鍋具不能使用IH爐。

昆布鍋底搭配肉片、蔬菜，還有各式海鮮好料，電磁爐一開瞬間加熱，火鍋香四溢讓人聞了好想吃一口。

到了冬天大家都愛吃鍋，有業者就推出這種方便攜帶的IH電磁爐，體積少百分之20，連重量也輕了不少。

兩者到底差在哪，從外觀上比一比，一般電磁爐長度大約35公分，寬度28公分，重量則是2公斤，輕量的IH電磁爐，寬度相同，但長度只有29.3公分，重量也少了0.1公斤，加熱速度快大約只要3分鐘，適合租屋族在小廚房開伙，也能帶出去遊玩。

民眾：「電磁爐不是要插電嗎，那你帶出去的話不是比較不方便，變成我帶了它，它很好攜帶，可是我還要帶一個插座，有這個族群需求，但我個人不會用，可能會是野外想要去用，那你還是得額外再買一個行動電源。」

也有人反映使用電磁爐或是IH爐吃鍋可能一不小心湯汁就會濺到爐面或者是觸控式開關，很容易變卡，使用上不方便。

3C生活家電採購長李榮森：「把鍋子再拉高一點，因為用寬的鍋子通常會濺出來，現在有些瞬間瓦數（電磁爐），到1400瓦、1300瓦，甚至1200瓦，我還是建議說，單純一個延長線要有1600瓦以上的延長線，單純使用電磁爐才不會跳電。」

另外，選對鍋具的也很重要，使用電磁爐建議使用不鏽鋼或是專用的耐熱玻璃鍋，如果使用陶瓷鍋或是砂鍋，由於沒有磁性，因此無法加熱，不管煮多久都沒用，天涼吃鍋得選對爐子、用對鍋子，才能夠一次吃個過癮。

