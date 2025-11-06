獨家／太子集團洗錢大咖「黑吃黑」9億溜了 爆二當家「做這事」好詭異

柬埔寨太子集團在台公司「台灣太子不動產投資」初任負責人張剛耀，被控「黑吃黑」捲款9億潛逃。取自Youtube Admin Prince



柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事博弈，洗錢逾45億，而集團在台公司「台灣太子不動產投資」負責人張剛耀也曾爆發「黑吃黑」疑雲。張剛耀和下屬林泰榕聯手盜走集團子公司存款9億多元後潛逃出境，集團提告後，台北地檢署已對兩人發布通緝。更驚人的是，集團二當家、台灣太子人資長辜淑雯（已收押）在兩人離境前，曾秘密和林泰榕「交接權力」，林當時表明「不會回台」，檢調認為此事疑點重重，將徹查究竟是「黑吃黑」，還是另一招洗錢手法。

台北地檢署全力偵辦柬埔寨太子集團在台賭博、洗錢案，查出集團在台設立台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司。檢調組成專案小組，對集團在台灣的幹部及員工住所、相關公司所在地發動搜索，查扣不動產18筆（含和平大苑11戶）、48個車位、26輛各式豪車及60個帳戶，總價值逾45億元，疑為洗錢不法所得。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。

據了解，柬埔寨太子集團在台經營事業看似風風火火，但初任台灣太子公司負責人張剛耀卻在暗地扯後腿，大搞「黑吃黑」，他疑似從聯凡子公司澄碩、邁羽、睿督、博居手上，前後盜走9億多元存款。

判決指出，集團原本委託張剛耀處理在台公司一切事項，張剛耀另外委由林泰榕協助保管在台相關公司的大小章。不料，張剛耀卻在集團不知情的情況下，自2020年11月起，向林泰榕索取印章，並指示當時聯凡4家子公司的名義負責人到銀行，把公司存款匯進他位於柬埔寨的私人帳戶。

後來，新加坡母公司在2022年8月發現此事，大為憤怒，命繼任的負責人林忠良對張剛耀、林泰榕提告，要求吐回款項，但兩人早已捲款落跑。林忠良對兩人提起刑事侵占告訴，檢方目前仍在偵辦中，由於傳拘無著，已對兩人發布通緝。

不過，啟人疑竇的是，檢調掌握，在張剛耀、林泰榕落跑前，在公司掌握大權的人資長辜淑雯曾和林泰榕交接權力，林還告知「不會返台」，因此，兩人究竟是「黑吃黑」，還是在集團高層授意下落跑，上演一齣「假黑吃黑、真洗錢」的戲碼，檢調將再深入追查。

柬埔寨太子集團在台公司「台灣太子不動產投資」前負責人張剛耀（中）與明睿國際負責人林泰榕（左）。取自Admin Prince Youtube

台灣太子公司人資長辜淑雯今日凌晨已遭收押禁見。資料照。呂志明攝

