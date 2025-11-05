獨家／「太子」在台洗錢45億 豪車多到「贓物庫放不下」

檢方總共查扣到26台名車，多到開不回去，直接用鐵鍊扣住，放在和平大苑停車場裡。（圖／東森新聞）





「太子集團」的在台黨羽，涉嫌洗錢45億，台灣端負責人王昱棠是首腦陳志的「左右手」，為了掩飾不法，他砸錢不手軟！不只花38億買下豪宅「和平大苑」11戶，作為他的洗錢大本營，再把線上技術本部藏在101，甚至買的26輛「億萬豪車」，數量多到連檢調的贓物庫也放不下，只能先用鐵鍊，鎖在「和平大苑」的停車場。

和平大苑不只成了太子集團洗錢大本營，就因為太隱密還成了檢調贓物庫，獨家直擊，檢方總共查扣到26台名車，多到開不回去，直接用鐵鍊扣住，放在和平大苑停車場裡。

其中4台，號稱「四大神獸」，山豬王布加迪全台只有一輛，市價2億，有馬王之稱的「拉法拉利」1.6億，麥拉倫1億，保時捷9188000萬，加上麥拉倫GTR，保時捷911和休旅車，總價值隨隨便便飆破5億，但這些都只是冰山一角。

太子集團利用詐騙每天狂撈9億台幣，還把台灣當成隱形基地洗金流，甚至一次在101裡面租下兩層，其中15樓他們就打造成為豪華招待所。

內部裝潢相當奢華，藏在101裡的招待所超過百坪，而49樓則是作為辦公室，讓工程師設計博弈程式，打造線上技術大本營，至於在台灣設立的空殼公司，8間都登記在大安區豪宅和平大苑，砸了38億買11戶，與天王周杰倫當鄰居，光是不動產現金珠寶被扣押的總價值超過45億。

台灣端犯罪核心陳志的左右手，負責人王昱棠落網，不只是操作洗錢的主要核心操盤手，多年經手上百億。更被被檢方認定他找來從事汽車買賣的劉氏兄弟，幫忙過戶隱匿資產。

遭約談劉氏兄弟：「我們（與主嫌王昱棠）完全不認識，因為他們公司賣車給我們，只是接了他的車子就出事情。」劉姓弟弟喊冤，但兄弟倆各70萬交保是目前最高，實際去到他們的車行，裡頭都是名車，員工低調不回應。另外集團總經理特助則是15萬交保，以及美方發布制裁的2名女子通通被約談到案。

