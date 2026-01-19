獨家／太陽能老將空降金仁寶集團電源重鎮康舒 茂迪前總經理葉正賢傳將接任總座

業界傳出，茂迪前總座葉正賢最快將於本週接任康舒總經理。（圖／下載自慈濟）

金仁寶集團許家第二代、金寶／泰金寶／康舒董事長許介立回鍋兼任康舒總經理四個多月後，據知情人士向鏡報透露，康舒可望在本週喜迎新總經理葉正賢上任，葉正賢曾是台灣太陽能電池模組大廠茂迪總經理，2025年11月才卸任。不過業界也表示，葉正賢職業生涯未曾有過電源供應器相關經驗，可能會是葉正賢從許介立手中接下總經理棒子之後的一大挑戰。

金仁寶集團旗下電源廠康舒由許家二代許介立接班後，許介立主導康舒2023年以5.05億美元、相當於新台幣153億元，合併跨國電力與自動化集團ABB的美國電源事業部門、成立立卬。然而，或許是因為併購案的綜效還未發酵，併購案完成後，康舒2024年隨即陷入虧損、高層人事更迭，最近一次就是2025年9月1日，才上任半年多的總經理呂宜興閃辭生效，由康舒董事長許介立重新回鍋擔任總經理。

而在許介立兼任康舒總經理四個月後，康舒可望喜迎新任新氣象，業界傳出台灣太陽能電池模組大廠茂迪的老將、也是茂迪前任總經理葉正賢，他在2025年11月才卸下茂迪總經理後，最快將於本週由康舒總經理室執行副總經理、升任為康舒總經理，成為許介立在2021年接班擔任康舒董事長後的第四任總經理。

雖然過去兩年康舒獲利能力不佳，不過，康舒近來營運已經露出曙光，走過2025年上半年虧損後，2025年第三季單季已經轉虧為盈，加上康舒重要子公司、位於美國的立卬，2025年第四季起受惠於美國電信業者新一輪資本支出開跑、對基地台電源需求明顯增加，全年獲利應有機會挑戰損益兩平或微賺。

另外，立卬的資料中心電源產品線或許還無法與一線大廠如台達電、光寶比拼，但是康舒的燃料電池大客戶Bloom Energy就在上周公布，全美最大的電力業者之一美國電力公司（AEP）將向其採購總值達265美元、折合新台幣約為8380億元的燃料電池，身為Bloom Energy獨家代工廠的康舒，可望優先受惠，推動康舒2026年營運轉佳。

值得注意的是，康舒2025年營收317.5億元中，有94％都來自於電源，包括桌上型電腦用電源的消費性產品用電源、電信基地台用通訊電源、資料中心用企業電源等。可是，葉正賢超過35年的職涯幾乎全部都在太陽能產業、其中有33年都是在茂迪，他能多快建立起電源產品從技術藍圖、營運模式、產業特性到客戶的熟悉度，應該會是葉正賢從許介立手中正式接下總經理棒子後的第一個挑戰。



