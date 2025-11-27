獨家／夫妻遊土耳其護照遭竊 控旅行社處理差 求償逾15萬

台中一對夫妻七月九日花了21萬6千元到土耳其旅遊12天，但出發第一天就遇到班機延後，隔天才出發，回國前兩天，太太的護照被偷。（示意圖／東森新聞）





台中一對夫妻七月九日花了21萬6千元到土耳其旅遊12天，但出發第一天就遇到班機延後，隔天才出發，回國前兩天，太太的護照被偷，但領隊卻要他們隔天再去報案，他們因此被迫無法參加後續行程，還為了處理護照，在土耳其滯留兩天，加上回國班機等也得更改，多出一大筆費用，控訴晴天旅行態度消極，危機處理不足，要求15萬多賠償，但旅行社表示，護照不是在遊覽車不見，而是飯店，認為是團員自己的疏忽，因此相關費用必須自行負擔。

郭先生說當時不只太太的護照被偷，其他團員也有人錢不見，包包被亂翻的情況，但領隊和當地導遊都冷處理，態度消極，尤其他們因為護照被偷，必須到安卡拉處理，多住一晚，隔天的行程無法繼續，回國班機也得更改，後續機場接送也被迫取消，離譜的是過程中，還被索取高達4萬3千多元費用，讓他們痛批旅行社危機處理不足。

護照遺失團員周小姐：「領隊應該要留下來，全程保護我們的安全，而不是他自己也走了，並且把我們交給對方，我們不信任的旅行社，並且還將我們的個資，我們的行蹤完全透露給對方。」

郭先生說出發第一天，他們就遇到天候不佳，班機被延到隔天，導致其中番紅花城行程沒了，旅行社只補償每位團員50元美金，他們因為護照被偷，多花一大筆費用，旅行社只願補貼2萬多，讓他們無法接受，團員們更製作布條抗議旅行社。

同行團員：「晴天變陰天，欺騙消費者。」

晴天旅行社經理張良復：「她的東西（護照）是在回到飯店以後，才說她的東西（護照）掉了，而不是在所謂的遊覽車上，是她個人疏失所產生的費用，依照旅遊契約書，一切額外支出要由客人本身支出。」

郭先生和太太要求旅行社賠償，因為處理護照，衍生包括行程、交通、住宿，及延遲返國等相關費用，總計15萬5千多元，雙方多次協調不成，恐怕得走上司法途徑，才能解決。

