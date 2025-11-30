獨家／夯景點狂拍百張、不給入框還瞪人 網熱議：顧人怨

高雄草衙道購物中心的聖誕樹，整點就下人造雪，加上復古叮叮電車，是近期高雄的拍照熱點。（圖／東森新聞）





高雄草衙道購物中心的聖誕樹，整點就下人造雪，加上復古叮叮電車，是近期高雄的拍照熱點。不過有民眾上網抱怨，遇到狂拍100多張照片的女子，旁邊人入框就瞪人，引發網路熱議，覺得相當顧人怨。《EBC東森新聞》鏡頭直擊，有外國一組觀光客輪流拍照，至少5到6分鐘，幸好當時旁人不多。但民眾認為最多可容忍等待時間2到5分鐘，等太久的話，有人會直球對決，有人會掉頭就走，你會怎麼做呢？

高雄下雪了！大人小孩都好興奮，雖然是人工造雪，但有漂亮的聖誕樹和復古叮叮電車，吸引好多民眾拍照。這裡是高雄的拍照熱點，不過有人在這裡遇到前方有人拍照拍太久，在網路上抱怨，到底一般的民眾可以容忍等待的時間有多久呢？

民眾：「2次最多3次就換人了，因為那麼多人大家都要拍，不然換他等我。」

民眾：「我拍個10次...沒有啦，2到3次吧，看很多人要拍照的情況下，頂多就是一個人1、2分鐘。」

民眾：「我覺得5分鐘，因為可能他們要換人啊，或者是擺拍之類的。」

《EBC東森新聞》現場觀察，有一對情侶以叮叮電車當背景，頻頻換不同角度拍照，還有外國來的一組觀光客，一個人拍完換另一個人，還要大家討論一下，再換另一位成員拍，不停的輪流擺拍，前後至少5、6分鐘，還好當時人不多。

記者vs.民眾：「（你覺得如果一直占著拍100多張會不會很誇張），這個是比較多一點啦。」

民眾：「如果沒有的話，就先換其他景點拍啊。」

民眾：「其實我們可以跟他講啊，禮貌性的就是說，我們還有很多人在排隊，你要嘛就一次就最完美啊，想好再來拍啊。」

民眾：「需要有人去管一下，就請他先離開嗎，因為後面還有很多人等。」

另一頭在聖誕樹前等候拍照的人就比較多，大家都想跟聖誕樹拍照，不管是大人小孩，民眾都很有耐心的排隊，等候時一旁還有街頭藝人表演可以看。就怕越靠近聖誕節或跨年，人潮變多，避免拍照引發紛爭，賣場會視情況加派人手，維持秩序。

