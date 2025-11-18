獨家／女乘客控公車「惡意急煞」害腦震盪！業者澄清：防衛駕駛
台中一名女乘客指控搭乘290號公車途中，因為司機惡意急煞，害她摔傷，造成中度腦震盪，身體多處挫傷。她指控摔傷後司機沒有停下來，且一路開很快，事後也都沒有關心，態度消極。現在影響她的行走，連工作上因為腦震盪變得遲鈍。客運業者回應並非惡意急煞，而是因為當時有小客車搶快左轉，公車才會緊急剎車並公布車內畫面澄清，強調已經有到乘客家中進行慰問。
公車行駛中，一台小客車搶快，公車急煞導致車內一陣大力晃動，走道一名女乘客往後倒頭部著地，其他乘客將她扶起，看似沒事不過這一煞，王小姐控訴害她受傷並且出現腦震盪。
受害女乘客王小姐：「骨盆那一直會疼痛，頭的部分後腦會重重暈暈，然後就是因為這樣都要一直去急診或是看腦科。」講得又氣又無奈，台中王小姐說11/6搭乘290號公車卻在途中司機惡意急煞 ，不滿司機當下沒有停下來，6天過去也都沒有關心。
受害女乘客王小姐：「後面有那個圓鏡，就他（司機）也看得到監視器跟那個圓鏡我躺在地上起不來，然後他也沒有停車要讓我起來，就是在我爬起來後一直到下車之前，他（司機）都沒有慰問。」
王小姐平常都是搭乘公車上班，當天從西屯區上車，公車一路行經到西屯路四段口時，司機突然一個急煞，整個人摔倒受傷，因為還在車上強忍著痛到沙鹿才去報警跟就醫，事後發現中度腦震盪，左手臂、骨盆、下背、腿，都有挫傷全都是內傷。
受害女乘客王小姐：「走路的部分一樣會疼痛，而且就是可能會一跛一跛的，（腦部）可能在算東西的時候，就是你明明簡單的數學，可能可以在那裡弄很久弄不出來。」不過客運公司回應，當時小客車搶快左轉未禮讓我車，司機避免事故擴大，防衛性踩煞車，提供畫面佐證，也提到當下車內乘客並未反應有人跌倒，乘客多司機未察覺到異狀。
11月7日由警方通知司機前往製作筆錄，15號有帶禮盒到家中慰問，強調自家司機並非「從未關心」更不會懲處司機，因為並非「惡意急煞」而是防衛駕駛，不過也強調會負責後續的醫藥費。
