獨家》女優娃娃17歲確診重度憂鬱！自揭暗黑人生：每天當最後一天
有「台灣最強AV女優」封號的娃娃（翁雨澄），入行8年、擁有百部作品，外界看到的是話題與光鮮，卻鮮少有人知道，她長年與重度憂鬱症、合併偶發性精神性障礙共存，至今仍靠大量藥物撐過每一天。
女優娃娃接受《中時新聞網》專訪坦言，17歲那年因校園霸凌，情緒狀況急遽惡化，開始出現自殘行為。家人察覺異狀後，發現情況已遠超出外人能夠幫助的範圍，緊急就醫後經醫師診斷，確診為重度憂鬱症，並被認定為重大傷病，藥物治療也從那時一路持續至今。
她回憶，憂鬱的狀態從青少年時期就沒有真正離開過，「一直以來我都有把每一天當最後一天來過的念頭。」輕生想法反覆出現，甚至一度成為日常腦海中的聲音。一直到25歲那年，一位從幼稚園就認識、感情深厚的好友，在沒有任何徵兆下輕生。娃娃回憶起被好友那場告別式震撼了，「我看到她父母哭到心碎，那一刻我才意識到，我不敢讓我爸媽承受同樣的痛。」
她提到，年邁的父親罹患癌症，卻在她瀕臨崩潰時，仍趕到醫院陪在身旁。也正是因為父母的存在，成了她撐下去的最後一道防線，「我會告訴自己，我至少要活下來，不能讓他們承受這樣的痛苦。」
目前娃娃持續接受醫療追蹤，每天需服用約15顆藥物，劑量不輕。她直言，「藥物至少讓我活過今天，我覺得就夠了。」她也坦承，若未按時服藥，身心狀況會急速惡化，出現強烈不適反應，因此不敢輕易中斷治療。
身處高度曝光的工作環境，酸民成為壓力來源。她形容自己是「很在意別人的眼光」，當遭遇網路霸凌仍難免破防。面對低潮，她選擇暫時關掉社群、按時服藥及休息，陪伴貓狗，並提醒自己專注在「當下與現在」，而不是被情緒全面吞噬。
娃娃想對仍在黑暗角落掙扎的人說，每個人的難關不同，並不存在一句話就能解決所有痛苦的答案，「與其告訴自己一定要堅強，不如想辦法讓自己比前5分鐘舒服一點，那就是一個進步。」訪問最後，娃娃送給自己一句話：「翁雨澄妳很棒，妳很勇敢地活下來了，希望未來的自己，能繼續好好活著。」
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
