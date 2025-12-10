（獨家）女兒被爆淪小三 前主播吳中純怒斥抹黑

〔記者林南谷／台北報導〕電視新聞圈主播夫妻檔梅聖旻、吳中純的獨生女梅嬿翎，現職民眾黨社會發展部中央專員，今(10)日被爆料介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安感情，梅嬿翎被指利用陳芷英出國比賽與自己出差期間和林劭安偷情淪當小三，稍早，吳中純接受《自由娛樂頻道》獨家訪問，怒斥女兒是被無端造謠、被陷害。

吳中純說，一早氣到把女兒挖起來質問是否有媒體爆料情事，以及和林劭安到底什麼關係？吳中純轉述女兒說法：「和林劭安就是普通朋友，與女同事出差都是睡2人房，怎麼可能和林劭安同房。」她不滿表示，林劭安和梅嬿翎都單身，到底有什麼好爆料的，而且另外那2人也否認。

吳中純表示，女兒透露出差1個人住房預算只有2千，她從未看過林劭安，女兒也從沒和她與梅聖旻提過對方，堅信女兒和林劭安就是普通朋友，更斬釘截鐵說：「我和梅聖旻已經替梅嬿翎申請學校，明年就要讓女兒出國念書。」

心疼女兒被影射淪小三，吳中純怒斥爆料者動機可議，她說:「這根本是中傷梅嬿翎，你們怎麼可以對年僅24歲的女孩子做出這種傷害。」怒斥是抹黑。

梅嬿翎目前是民眾黨社會發展部中央專員，今被《鏡週刊》報導出差入住飯店，林劭安隨後跟進與她同房，報導更指出連民眾黨內部都知情，而爆料者為證明真實性，甚至提供梅嬿翎和林劭安對話截圖，內容十分露骨。

