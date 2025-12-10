獨家／女友脖有吻痕！嫌犯毆運匠 對口噴殺蟲劑手段狠

記者涂永全、朱怡蓉／高雄報導

當街殺人案，下午檢察官驗屍發現，死者身上有30公分傷口，凶嫌下手凶狠，46歲嫌犯聲稱和老闆娘兒子有三萬保釋金的財務糾紛，兒子朋友卻打臉，是凶嫌吸毒沒有錢，持刀威脅！警方查出，凶嫌有毒品及殺人未遂前科，10年前懷疑當時女友脖子有吻痕，是一名計程車司機所為，竟然持刀劃傷對方，還拿殺蟲劑狂噴對方10秒，司機裝暈倒，才保住一命！

婦人身中多刀。

68歲婦人遭殺害，女兒在殯儀館痛哭，檢察官初步相驗，婦人臉上、胸部中刀，胸下肋骨更有個長達30公分橫切刀傷，凶嫌自稱討3萬元保釋金，找不到死者兒子才殺人，死者親友打臉。

廣告 廣告

死者兒子朋友：「亂說話，他可能因為吸毒沒有錢，又去跟（檳榔攤兒子的）媽媽，持刀威脅要錢。」

死者兒子朋友：「檳榔攤的兒子，（借錢給對方）對。」

附近民眾：「他是白色鞋底，白色鞋底有紅紅的，看起來很像是血跡。」

嫌犯跑到無尾巷。

穿著厚外套，一跛一跛走進巷弄的男子就是呂姓嫌犯，拿水果刀刺害檳榔攤老闆娘後轉進巷弄，丟外套翻過柵欄，最後實在無路走，躲進娃娃機店，男子慌亂中衝進了無尾巷，警方逮人發現他的機車停在巷子口。

嫌犯逃逸路線。

附近居民vs.記者：「死巷，（他是要跳，跳不過去嗎）有跳過去。」

附近居民：「然後外套丟在那邊，跑過去另一邊。」

嫌犯：「帶鑽子做什麼，（你先蹲著，蹲著）帶鑽子做什麼。」

46歲的凶嫌前科累累，有毒品及殺人未遂前科，10年前看到女友脖子出現吻痕，懷疑跟計程車運匠曖昧，帶著20公分彎刀劃傷對方，甚至拿殺蟲劑噴運匠嘴巴，長達十秒鐘，被害人裝暈死，躲過攻擊。

嫌犯曾拿殺蟲劑噴司機嘴巴。

死者兒子朋友：「（嫌犯）缺錢用，就找（死者兒子）要，然後之後還誣賴他，說賣藥給他。」

嫌犯要找林姓男子討錢，結果殺了林媽媽，債務糾紛變命案，也讓家屬難以接受。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

小心！網購這類商品恐被罰200萬 日常生活用品也要注意

斷交台灣！尼加拉瓜被中國高利貸坑慘 慘揹620億債務

連續23個月「生不如死」台灣新生兒人數再創新低 僅7946人

中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸

