獨家／女問皮拉提斯免費課程 竟遭小編嗆：可憐、看醫生

民眾在IG上看到全國連鎖的皮拉提斯教室B.P.Y220的廣告很心動，主動私訊粉專詢問價錢，卻被小編回嗆。（圖／東森新聞）





高雄一名女子在IG上看到全國連鎖的皮拉提斯教室B.P.Y220的廣告很心動，主動私訊粉專詢問價錢，可問完才發現，原來業者有提供免費課程，卻沒主動告知，認為對方不老實，再度私訊質問，沒想到卻被小編回嗆「可憐」，甚至要她去看醫生，讓女子氣到跳腳。對此，業者坦言，小編情緒控管有問題，強調後續有對該名女顧客主動提出補償。

拉筋紓壓調整體態，皮拉提斯業者自拍短影音推廣課程。B.P.Y220IG廣告：「來你看我們有現代派器材，還有古典派器材，我們分館是全台灣最多的，北中南呢都有分館。」

介紹環境強調店面設備齊全，教練都是專業的，有民眾看了這短影音很心動，私訊粉專卻遭小編羞辱，A小姐私訊粉專詢問，小編很不客氣，怒嗆這編寫免費體驗沒看到嗎，A小姐傻眼，我問才講這是你們服務態度，小編居然又嗆點點點可憐，建議先詢問醫生唷，讓A小姐看完直接傻在原地。

當事人A小姐：「我滿頭問號他叫我去看醫生欸，可憐我可憐，可憐什麼可憐，你可憐，我還是因為廣告打這個免費體驗課程，去的人沒有錢來消費很可憐。」

原來A小姐先在網路上看到這間皮拉提斯教室，覺得離家近心動想報名，私訊粉專詢問體驗再問價錢，但小編只回價格，根本不提免費體驗一事，A小姐後來看到有免費體驗的廣告，氣的再追問，沒想到卻被小編羞辱。

當事人A小姐：「他的負評滿多的，先讓你進來體驗，然後買完課程之後呢，再把你晾在那邊。」

B.P.Y220營業管理處長謝先生：「當時就是（小編）有點情緒不佳，所以打了可憐這兩個字，這兩個字確實是他打的沒有錯，看醫生的部份是我們制式回文，因為有一些要來，申請我們皮拉提斯運動的，他是有些身體有狀況的部分，像是我們就會回他，這個可能要請你跟醫生做個確認。」

業者坦言小編回覆確實不妥，提供免費課程以示歉意，也強調要客人去看醫生，是小編誤按系統回覆並無惡意，被其他客人指控課程放鳥，業者這樣說。

B.P.Y220營業管理處長謝先生：「我們在溝通過程中，可能會有一些誤解，那這個部分，我們公司都願意虛心接受。」

消保官說因為這案件，雙方沒有交易，免費課程有無兌現，就沒有法律問題，可要是有學員不知情，付了錢也沒體驗到免費課程，也能依法向業者來提出補償要求。

