獨家／女團成員誤當小三！抓包「關鍵證據」狠甩渣男 正宮反應曝光

記者徐珮華／台北報導

「SVETA 心動女孩」炸蝦（左起）、喵西、艾勾、珮珮接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

女團「SVETA 心動女孩」由珮珮、艾勾、喵西、炸蝦組成，日前推出新歌〈耍心機〉，其中艾勾在MV中獻出螢幕初吻，對象正是老闆兼男主角金志遙。不過MV尾聲反轉揭露，金志遙竟同時周旋於艾勾與喵西之間，劈腿情節引發熱議。4位成員近日接受《三立新聞網》專訪，大方分享過往感情經驗，以及遭遇劈腿的真實故事。

金志遙（左1）解釋，自己在〈耍心機〉MV中連續劈腿小三、小四、小五。（圖／記者鄭孟晃攝影）

〈耍心機〉MV採取開放式結局，不只粉絲好奇「正宮」究竟是誰，成員們也各自有不同解讀。對此，身兼導演與編劇的金志遙親自解答，表示炸蝦才是真正的「正宮」，而他在MV中接連劈腿喵西、炸蝦與珮珮，複雜劇情讓4人聽完直呼腦洞大開。

炸蝦曾意外成為第三者，還遇過恐怖情人。（圖／記者鄭孟晃攝影）

談及現實生活是否遇過類似情況，炸蝦坦言高中時期曾誤當小三。她透露，當時交往約一個月後，某天看到朋友的朋友在社群平台PO出男友與一名女子合照，才驚覺對方其實另有正牌女友；更令人錯愕的是，正宮其實早就知道她的存在，卻仍認為「沒關係」，讓她完全無法接受，立刻找男方攤牌並果斷分手。

不僅如此，情路坎坷的她，大學時期曾交往一名有暴力傾向的男友，對方曾在公眾場合不顧旁人眼光，大力勾住她的脖子，導致她當場失去重心。返家後兩人再度爆發衝突，對方甚至變本加厲，直接將她推倒在床上，讓她瞬間理智線斷裂，當晚提出分手結束這段關係。

喵西遭前男友提分手，後來才發現對方無縫接軌。（圖／記者鄭孟晃攝影）

喵西則透露，前男友有段時間經常以「去朋友家打電動」為由，凌晨3、4點才回家，後來男方主動提出分手，沒想到一個月後就交了新女友，她也等同於被無縫接軌。珮珮與艾勾雖未親身經歷劈腿，但也聽過不少朋友的真實案例，其中艾勾更是差點成為渣男下手目標，所幸及時察覺並堅定拒絕，才沒有成為第三者。

艾勾分享友人劈腿故事，坦言自己也差點成為下手對象。（圖／記者鄭孟晃攝影）

目前平均年齡20出頭的她們，受到公司禁愛令限制，若談戀愛將面臨高達新台幣1千萬元的違約金。不過成員們對此態度淡然，一致表示現階段以事業為重。至於禁愛令期限，她們笑說「沒有期限」，金志遙則在一旁幽默補充「老闆交了才能交」，讓炸蝦機靈笑回：「如果我們真的想交，就趕快先介紹一個對象給老闆。」

珮珮擁有靈異體質，拍攝〈耍心機〉MV意外撞鬼。（圖／記者鄭孟晃攝影）

除了MV感情線引發討論，拍攝過程同樣話題十足。MV於宜蘭礁溪山區露營地取景，從上午11點一路拍攝到凌晨2點，擁有靈異體質的珮珮，一到現場便渾身不適並起雞皮疙瘩，休息時甚至瞥見一團黑影掠過，加上某處氣場特別陰，讓她在拍攝恐怖橋段時全身發抖。身為基督徒的她，拍攝結束後立刻下山禱告，心情才逐漸平復。

