獨家／女大生學手排車控遭教練罵豬腦 駕訓班：無辱罵

新北市一名女大生控訴報名五股的駕訓班要練手排車，但教練沒有耐心，還辱罵她豬腦、人格分裂等不雅字眼，讓她心靈受創又崩潰，暫停學開車的計畫，現在連在外搭車，也都得全身包緊緊；對此，當事駕訓班班主任回應，言語不當造成不舒服願意道歉，但是絕對沒有罵豬腦，並強調是為了提醒學員，練習時要更加注意，才會釀成誤會。

真的是氣氣氣氣。女大生花錢學開車，還沒結訓，但控訴已經練車練到心靈受創。根據了解這一名女大生，去年中花了1萬5500元，到新北市五股這一家駕訓班學怎麼開手排車，她控訴教練不夠有耐心之外，甚至還被以不雅的字眼辱罵。

12月底這一名女大生在場內練習時，因為不熟悉考試關卡，跳關之後倒車發生小碰撞，教練認為他不夠專心，疑似脫口而出不當言詞，讓女大生超崩潰。

控遭駕訓班教練辱罵女大生：「他承認他有罵我人格分裂，但是他不承認罵我豬腦，但是我印象中他有罵我，我覺得最扯的是他們的經理，他說我覺得人格分裂，就只是一個形容詞，正常人應該都可以接受吧，所以你的意思是在說，我不是正常人嗎，還是怎樣。」

事發過了一個多星期，被罵的陰影揮之不去，學開車的計畫被迫中止之外，女大生還說現在出門在外，搭乘大眾運輸工具，都會心驚驚：「像我現在搭車，全部都要戴口罩，把自己包得嚴嚴實實的，才敢上去，不然就會引發一些，精神相關的疾病。」

面對種種指控，駕訓班班主任強調，絕對沒有言語霸凌，也已經全額退還學費「教練有講我沒有罵你豬腦這樣子，教練是希望你能夠在學習的過程更注意，然後以後拿到駕照出去的話，要更小心，畢竟開車不是個人的事情而已。」

駕訓班強調，教練是出於好意，但用詞已經讓練車的女大生，感到受挫。

