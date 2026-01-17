獨家／女想吃大骨麵撲空怒給1星 網友給5星幫老闆補血

高雄前金區一家大骨麵是老宅改造，吸引不少文青朝聖。（圖／東森新聞）





高雄前金區一家大骨麵是老宅改造，吸引不少文青朝聖，但最近麵店被評論一星，理由是不給訂位，直接上門卻撲空，但老闆無奈回文，是集體參加員工喪禮，google營業時間無法臨時更改，但粉專都有公告，反倒是這名顧客還自己打開大門闖進去，現在熟客也替暖老闆抱屈，紛紛給五顆星評價，要幫老闆補血。

超大隻的大骨麵，看起來相當豪邁，湯頭入味，雙手直接拿起來啃更是過癮。高雄知名大骨麵是不少文青必訪的店，但最近老闆讓一名客人不開心，被給一星負評。

民眾vs.記者：「（像如果說你來的話，這家店沒有開你會怎麼辦），沒有開就下次有機會再來，（如果說在google評論上面留負評，你會不會覺得說很過分），會...。」

顧客網路評論給一顆星，抱怨不給電話訂位，隔天11點半直接前往，大門可進卻沒人招呼，廚房不見熱氣，問到底是怎樣，老闆無奈回應，「當天同仁過世，大家去喪禮送他最後一程，IG臉書都有公告，只是google營業時間無法臨時更改，反問我們沒營業，大門有關你直接打開逛了一圈，我們被闖空門都沒那麼生氣了，你也別氣好嗎。」，熟客看到替老闆抱屈，接力給五顆星評論，大讚是挺員工的好老闆，有愛心的老闆，不認同客人闖空門的行為，要老闆加油支持提告，員工集體參加告別式被闖空門，希望闖空門的顧客闔家平安，五星評論灌爆，都在幫老闆補血。

民眾：「很為員工著想。」

民眾vs.記者：「沒辦法體恤，在google評論上留這樣的負評，（你會不會覺得說有點過分），對啊，人家（員工）家裡有事就要處理啊。」

以老宅翻新的餐館，打造文青風，有室內用餐區，也有戶外庭院區，不少饕客爭相朝聖，只是老闆員工集體參加告別式，顧客撲空，卻自己開門闖入還給負評，老闆雖然婉拒採訪，但感受得到他有多無奈。

