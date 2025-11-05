獨家／女控吃到「發酸茶碗蒸」！連鎖壽司店稱：正常風味

有民眾指控，在迴轉壽司店吃到發酸的茶碗蒸，向店員反應後，對方承認茶碗蒸壞了。（圖／東森新聞）





有民眾指控，在迴轉壽司店吃到發酸的茶碗蒸，向店員反應後，對方承認茶碗蒸壞了。但隔了一天，經理以及督導卻改口說是「正常的風味」，讓民眾難以接受！事後雙方調解，賠償費始終談不攏。《EBC東森新聞》實際求證業者，截稿前並無回應，新北衛生局則表示有前往稽查，抽驗茶碗蒸並無問題。

嫩蒸蛋、香菇還有鮪魚，這是許多人到迴轉壽司店必點的茶碗蒸，但卻有人吃了鮪魚，身體健康亮紅燈。

廖小姐家人vs.連鎖壽司店督導：「所以你們的認定是什麼問題，只是食物偏酸，口味的問題，還是食物品質的問題，請你先告訴我。」民眾講電話講到火冒三丈，在連鎖壽司店吃茶碗蒸，衝上味蕾的卻是臭酸味，向業者反映竟然得到一句這是正常的。

廖小姐家人vs.連鎖壽司店督導：「是那天的鮪魚蒸起來的，是帶有酸的口感的微酸。」不僅督導連連跳針，強調食物「沒有問題」，連經理被問到這一題也是口徑一致，讓民眾難以接受。

廖小姐家人vs.連鎖壽司店經理：「鮪魚的部分，確實它有帶有酸味，是正常的風味。」廖小姐指控今年6月吃了連鎖壽司店的茶碗蒸，但當天吃沒幾口就發現味道怪怪的，立刻向店員反應。

控茶碗蒸發酸廖小姐：「同行的友人吃一口，連吞都沒吞就直接吐出來，當下試吃的服務人員也是直接吐出來，他們吃的當下就說，喔這個是壞掉的。」隔了一天廖小姐就上吐下瀉，整整兩天都沒辦法工作，向壽司店請求賠償，她不滿被踢皮球，雙方賠償費用也談不攏。

控茶碗蒸發酸廖小姐：「我是才藝老師，所以薪資計算方式跟一般比較不一樣，他們後來是說要用現在時薪是190元，用最低薪資計算兩天八小時給我。」廖小姐相當不滿，兩天的工作薪資大約1萬4千元，指控對方只願賠償三千零四十元，其餘則是餐費免收，提供1千元餐券補償，以及補償醫藥費600元。

新北衛生局則回應，確實有接獲民眾陳情，抽驗茶碗蒸之後，並沒有問題。遭指控的壽司店業者，截稿之前並未回應，雙方糾紛仍待進一步釐清。

