獨家／女控連鎖房仲買屋被騙55萬 合約、代書都是假的

高雄一名李小姐第一次買房，特地找了連鎖房仲品牌，想說比較有保障，她看中前鎮老公寓，和龔姓房仲談妥總價275萬，頭期款55萬交付完成之後，準備交屋時，房仲卻開始找理由避不見面。李小姐最後找上房仲公司，才發現這一切竟是一場騙局，連幫忙辦房貸的代書助理，都是假冒的，龔姓房仲神隱，55萬拿不回來，只能提告詐欺和背信罪。

購屋被騙當事人李小姐vs.被控詐騙房仲：「這個算是簽約金，（對）。」

李小姐拿出厚厚一疊鈔票，首次購屋頭期款55萬，選擇在家交易留下證據。龔姓房仲當場點錢，一分不少，不過沒想到頭期款付清後，交屋卻不斷推拖，後來親自到公司一趟，才發現是一場騙局。

購屋被騙李小姐友人vs.被控詐騙房仲：「現階段你說你把我們的錢拿去給爸爸，再來房屋呢，（我要跟你講，全部事情都是假的就是這樣）。」

李小姐簡直不敢相信，找連鎖房仲品牌買房子會被騙，她看中高雄前鎮一處老公寓，四房兩廳，和房仲談妥總價275萬，以為一切都按買房流程進行，但事實卻不是這樣。

購屋被騙當事人李小姐：「其實這一張不應該是我們買方簽署的，這一張是一般屋主要賣房子，委託房仲簽署的合約，非常惡劣啊，你今天要騙我，還亂拿東西給我簽。」

簽的文件有問題，根本不是買賣契約書，李小姐去年九月下斡旋10萬，11月簽了一般委託銷售契約書，又付了17.5萬，第三次在家見面繳尾款，頭期款總共55萬，不過房子根本沒買到，一切都是一場空，李小姐指控龔姓房仲詐騙，報警提告詐欺和背信罪。

翻出對話紀錄，群組內自稱代書助理發訊息說，220萬房貸申請已經核准，但這根本也只是話術，連代書助理都是另一名侯姓房仲假冒的。

房仲內部調查人員vs.假冒代書的房仲：「你為什麼要用群組說你是代書助理，（那個是龔姓房仲，他就是叫我傳到群組裡面，他負責跟我講什麼，我只是傳訊息到這裡而已）。」

購屋被騙當事人李小姐：「基於相信龔姓房仲，也相信房仲品牌，所以他說什麼，我們就是做什麼，結果就是一場騙局。」

李小姐買的老公寓，仍刊登銷售中，價格也不是275萬，而是478萬，被指控詐騙的龔姓房仲至今55萬款項還不出來，人也神隱了，李小姐不只房子沒買到，錢也拿不回來，後續只能訴諸法律。

