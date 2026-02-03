獨家／女星抓包男友劈腿！「小三扶正」結婚3年 她苦笑：小丑是我

記者宋亭誼／台北報導

王真琳和林予晞在《人生只租不賣》中扮演房管師，兩人日前一同接受《三立新聞網》專訪。林予晞平時不僅熱衷研究命理、占星與紫微斗數，近來也開始接觸塔羅牌，沒想到話題一聊開，意外勾出王真琳過往一段情傷，而她當時甚至透過算塔羅才進一步確認男友說謊。

王真琳在一段交往2年的戀情中被劈腿。（圖／記者趙于瑩攝影）

王真琳曾在一段長達2年的戀情中遭背叛，當時她26歲剛考上研究所，尚未正式進入演藝圈。某天小學同學撞見她男友和一名女子單獨看電影，但男友卻一路否認，堅稱對方看錯，後來王真琳找朋友算塔羅，牌面直接點出「他騙你」，但同時也顯示，只要男方願意坦承，兩人仍有機會和好。

王真琳因男友不老實，狠心斷開2年戀情。（圖／記者趙于瑩攝影）

王真琳對人容易心軟，如果對方願意誠實，她或許還會選擇原諒，但男友事後雖承認部分謊言，卻始終不肯交代細節，讓她徹底心寒決定分手。更諷刺的是，王真琳前男友後來與當時的第三者步入婚姻，至今已經結婚3年，讓她苦笑自嘲：「小丑其實是我。」

